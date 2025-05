Especialista faz alerta sobre acidente de filha de Virginia Fonseca: 'Pode levar até 30 dias'

Gabriel Campolongo é PhD e Mestre em Cirurgia Bucomaxilofacial (CROSP 64210) pela Faculdade de Odontologia da Universidade Paulista / UNIP. Especialista em Dor Orofacial e Disfunção da ATM (FACONNECT), em Harmonização Orofacial pelo Conselho Federal de Odontologia, com Mestrado e Doutorado pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP. Membro Titular e ex-diretor do Colégio Brasileiro de Cirurgia e TraumatologiaBucomaxilofacial; Membro e ex-secretário geral da Associação Latino-Americana de CTBMF; Membro da Internacional Associacion of Oral e Maxilofacial Surgery. Atualmente é do Corpo Clínico dos Hospitais Sírio Libanês, Santa Catarina, São Luiz, Oswaldo Cruz, Paulista e São Camilo, Diretor da Unidade de Dor e Deformidade Orofacial – UNIDOR e atende em clínica própria na capital paulista.@dr_gabrielcampolongo