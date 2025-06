Especialista explica Zé Felipe após choro e separação: 'O foco deve estar...'

Zé Felipe chorou em show realizado em Coimbra, Portugal, após separação de Virginia Fonseca

A separação de Zé Felipe (27) e Virginia Fonseca (26), na semana passada, segue sendo um mistério marcado por surpresa. Na última quinta-feira, 29, o cantor chorou em seu show em Coimbra, Portugal. Pouco depois, ele se emocionou ao falar sobre os filhos: Maria Alice (4), Maria Flor (3) e José Leonardo, de sete meses.

CARAS Brasil conversa com a psicóloga Larissa Fonseca, que explica esse momento delicado do artista. Segundo a especialista, o intérprete de MINHA EX precisa seguir em frente e, para isso, precisa fortalecer-se como pessoa e ressignificar tudo o que viveu com consciência.

"Seguir em frente após o fim de uma relação verdadeira, de entrega com amor intenso, exige tempo para elaboração do luto e redefinição de prioridades sobre si e na vida de forma geral. É um momento de resgatar a própria identidade, fortalecer a autoestima e estabelecer novos propósitos de vida, que podem — e devem — maternidade/paternidade, a própria carreira, amizades e novas atividades e vínculos afetivos", diz.

Larissa destaca que o relacionamento vivido pelo artista e a apresentadora do SBT foi algo forte e que impactou pessoas. Apesar da necessidade de seguir em frente, Felipe precisa focar na sua nova realidade de vida e fortalecer os laços com os três filhos.

"O foco deve estar menos em 'superar o outro' e mais em reconstruir-se como indivíduo. Afinal, recomeçar não é esquecer, é dar novos sentidos ao que se viveu e escolher, com consciência, o que se quer viver daqui pra frente", afirma.

Por outro lado, Virginia está fazendo bem o papel de superar o antigo amor e se fortalecer como pessoa. A influenciadora digital esteve em um evento católico em Goiânia para renovar a sua fé.