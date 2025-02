Especialista explica síndrome vivida por Poliana Rocha: 'Algo além'

Em entrevista para a CARAS, psicóloga fala sobre a síndrome do ninho vazio, questão enfrentada por Poliana Rocha e outros pais

A síndrome do ninho vazio não é questão apenas para pessoas longe dos holofotes. O sentimento de tristeza e solidão, ao ver os filhos saindo de casa, já foi vivido por algumas famosas como a esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha.

Em recente declaração em sua rede social, a mãe de Zé Felipe falou que enfrentou a síndrome do ninho vazio, mas que conseguiu superá-la. Mas, como é possível saber se está com fenômeno emocional e como se livrar dele? Em entrevista para a CARAS Digital, a psicóloga clínica Renata Martorelli, pós-graduada em Terapia Cognitiva e Comportamental, explica melhor como identificar o problema e não deixá-lo se desenvolver para uma depressão; confira!

O que é a síndrome do ninho vazio?

Segundo a psicóloga, a síndrome do ninho vazio corresponde ao sofrimento que os pais terão por ter seus filhos longe de casa . "É algo além de uma saudade dos filhos", apontou a profissional. Para saber se está com o problema emocional é preciso ficar atento para alguns pontos.

"O sofrimento começa pelo desinteresse por atividades que antes eram prazerosas, falta de motivação, dificuldade de sentir alegrias. Os sintomas mais comuns são: depressão, alteração de humor, irritabilidade, dentre outros ", disse Renata.

A síndrome ainda pode se desenvolver para algo mais grave e pode colocar em risco não apenas o emocional, mas também o físico: "Quando apresentam reduzida satisfação com a vida, assim como: perda de suporte social, mais doenças crônicas, sentimentos de tristeza e depressão aguda".

É possível evitar a síndrome do ninho vazio?

Os pais que estão vendo que os filhos sairão de casa podem evitar a questão. Renata Martorelli indica que, para evitar a síndrome, a pessoa tenha atividades. "Encontrar maneiras positivas de preencher o tempo livre, isso pode ajudar a combater os sentimentos negativos. Isso inclui coisas como: exercícios regulamente, sair com amigos, participar de atividades voluntárias ou aprender uma nova habilidade", exemplificou.

Há também a possibilidade de notar que a síndrome pode acontecer. " Mudanças de humor: flutuações de humor, incluindo irritabilidade e depressão, também podem ser sinais de que alguém está lidando com a síndrome do ninho vazio" , falou a especialista.

Como se livrar da síndrome do ninho vazio?

A psicóloga aconselha que os pais que sofrem com o mal busquem outras motivações. "Defina metas e objetivos para essa nova fase da vida. Pense no que gostaria de alcançar, quais projetos deseja realizar e como deseja viver. Ter um propósito e uma visão para o futuro pode ajudar a superar a sensação de vazio e dar um novo sentido à vida" , aconselhou.

"Mantenha contato com os filhos Aceite a situação Busque por apoio Cuide do corpo e de mente Novas atividades", acrescentou Renata outros coisas a se fazarem.

Poliana Rocha fala sobre reunir os filhos de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou sobre como é reunir os filhos do sertanejo em sua casa. Na quarta-feira, 05, alguns dias após recepcionar os herdeiros do amado na fazenda Talisma para o aniversário de João Guilherme, a loira respondeu quando acontecerá novamente o encontro de todos.

A mãe de Zé Felipe então começou compartilhando como se sente bem ao conseguir ver todos os enteados juntos. A empresária comentou que não teve a oportunidade de ter irmãos e que admira a relação dos filhos de Leonardo.

"Gente, eu tenho um prazer imenso em ver os filhos do Leo reunidos, todo mundo que convive comigo sabe disso e não é pra provar nada pra ele não, até porque tem 30 anos de casado, eu não preciso nunca provar mais nada pro Leonardo, né? É de satisfação mesmo, da minha alma que eu sinto, eu acho que a relação de irmão é maravilhosa, acho que deve ser incrível", começou dizendo e deu mais detalhes.

