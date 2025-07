Especialista explica se é possível reverter harmonização peniana após cirurgia de Tiago Piquilo

Cantor Tiago Piquilo surpreendeu ao falar abertamente sobre o procedimento estético e inspirou outros homens a cuidarem da própria imagem.

Tiago Piquilo (37) surpreendeu o público ao revelar, em novembro de 2021, que havia passado por uma cirurgia de aumento peniano. A revelação veio logo após sua participação em A Fazenda 13, quando o cantor decidiu abrir o jogo sobre um dos procedimentos estéticos mais cercados de tabu entre os homens: a harmonização íntima masculina.

“Não fiz a cirurgia para aumentar em centímetros, mas, sim, a espessura [do pênis]. Foi uma espécie de harmonização peniana. Você pega gordura de alguma parte do corpo e injeta lá”, contou o sertanejo, que forma dupla com Hugo.

Para tirar dúvidas sobre o procedimento, a CARAS Brasil conversou com a biomédica Mariana Eclissée, especialista em harmonização íntima, que esclareceu as principais preocupações do público masculino.

“Quando bem feito, não. O objetivo é justamente preservar a sensibilidade e melhorar a relação com o próprio corpo. Mas, se for mal executado, pode sim haver comprometimento. Por isso eu reforço, novamente, NÃO É BRINCADEIRA, é algo que exige preparo, critério e respeito”, explica.

Segundo Mariana, a procura pela harmonização peniana cresceu nos últimos anos, impulsionada justamente pela coragem de artistas como Tiago, que trataram o assunto com naturalidade e responsabilidade.

“Especialmente nos últimos dois anos está crescendo. Os homens estão muito mais abertos a cuidar da própria estética e bem-estar. A masculinidade está se ressignificando… Hoje, cuidado não é mais tabu. O aumento de informação e o fim de certos preconceitos têm incentivado essa busca”, observa.

A especialista também tranquiliza quem teme o pós-operatório. De acordo com ela, o processo não exige tantas restrições quanto se imagina. “Nos primeiros 7 a 10 dias, é indicado evitar relações sexuais, exercícios intensos e qualquer impacto na região. Também recomendamos evitar roupas muito apertadas, manter a higiene com cuidado e seguir as orientações que o profissional passou”, diz.

E caso o paciente se arrependa do procedimento, Mariana reforça que existe, sim, uma alternativa segura. “Se o preenchimento for feito com ácido hialurônico, sim. Em casos de bioestimuladores, o processo é mais demorado, mas também pode ser ajustado. O mais importante é ter um acompanhamento próximo para garantir que o paciente fique satisfeito com o resultado”, finaliza a biomédica.