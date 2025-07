Especialista explica procedimento feito por Daniel Boaventura: 'Impacta diretamente'

Afastado da TV, Daniel Boaventura passou por um procedimento e confessou que a tendência era ter ficado calvo se não tivesse feito

No começo do ano, Daniel Boaventura (55) recorreu ao implante capilar. O artista, que está afastado da TV há algum tempo, revelou que o procedimento já era algo desejado: "Sentia necessidade de fazer um transplante capilar. A tendência era que eu ficasse bem calvo. E foi uma alegria! O resultado ficou fantástico", disse nas redes sociais.

O que diz a especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista Danielle Gitti, farmacêutica Esteta e Tricologista com mais de 14 anos de experiência na área da saúde, especialista no tratamento de doenças do cabelo e do couro cabeludo. Ela esponde o que é este diagnóstico.

"O que o Daniel realizou foi um transplante capilar com técnica moderna e precisa, que permite um resultado extremamente natural. Hoje em dia, utilizamos métodos como a técnica FUE (Extração de Unidades Foliculares), em que cada folículo é retirado individualmente da área doadora. Isso garante um aspecto muito mais harmônico e sem cicatrizes visíveis”, explica a especialista.

Não para de crescer

Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar (ISHRS) , só em 2021 foram realizados 703.183 cirurgias de restauração capilar. Em 2010, o total foi de 279.381 procedimentos. Uma elevação próxima dos 250%. A especialista fala sobre a relação da autoestima com o implante.

“A perda de cabelo impacta diretamente a autoconfiança de muitas pessoas. Quando conseguimos restaurar os fios e, com isso, devolver a identidade visual do paciente, isso gera uma transformação que vai muito além da estética. É um resgate da autoestima, da motivação e até da vida social”, finaliza a especialista em tricologia ao analisar casos como do ator Daniel Boaventura.

Leia mais: Daniel Boaventura anuncia novidade na carreira: seu primeiro single autoral

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO ATOR DANIEL BOAVENTURA NAS REDES SOCIAIS: