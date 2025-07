Especialista explica por que a influencer Isabel Veloso vai perder o cabelo em tratamento

Após anunciar que passará por transplante de medula óssea, Isabel Veloso detalha como a quimioterapia intensa pode levar à queda capilar — e especialistas explicam o motivo

Diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, a influenciadora Isabel Veloso compartilhou com os seguidores, no último dia 8 de julho, que passará por um transplante de medula óssea. A notícia foi celebrada com emoção, especialmente porque, segundo ela, exames apontaram que está em remissão completa da doença. “Acabei de sair da consulta, estou com o papel do exame de sangue... Estou muito feliz”, revelou Isabel, visivelmente emocionada.

Essa nova etapa marca uma virada no processo terapêutico da jovem, que até então estava em tratamento paliativo. Agora, a meta é consolidar a recuperação por meio do transplante de medula.

Quimioterapia intensa e queda de cabelo

Isabel explicou, com clareza, que passará por um regime de quimioterapia de alta intensidade antes do transplante, o que pode provocar novamente a queda de cabelo — algo comum em pacientes oncológicos. “No transplante, passamos por uma quimioterapia bem forte para destruir a medula óssea que você tem, para então poder receber a nova”, afirmou.

Ela continuou: “A quimioterapia é uma bomba no organismo, e acaba atacando as células boas também, inclusive as do folículo capilar, por isso a queda”. O hematologista Renato Cunha complementa: “A queda do cabelo não é provocada pelo câncer, mas é efeito colateral ou consequência de alguns tratamentos”.

Durante a fase de imunoterapia, Isabel contou que não perdeu cabelo, já que esse tipo de tratamento atua de forma diferente: “Nessa fase, meu cabelo não cai, pois a medicação age de forma diferente no organismo”, disse.

Transplante de medula: como funciona?

De acordo com a Oncoclínicas, o transplante de medula óssea pode ser indicado para doenças como leucemias, linfomas e anemias aplásticas. No procedimento, a medula doente é substituída por células saudáveis, seja do próprio paciente (autólogo) ou de um doador (alogênico).

O tipo mais comum no caso de Isabel será o alogênico, e os exames indicaram que sua irmã tem 50% de compatibilidade. A próxima etapa inclui uma avaliação em Curitiba para confirmar se ela poderá ser a doadora. Caso não seja possível, Isabel recorrerá ao REDOME, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.

Renato Cunha detalha: “Esse doador pode ser um parente próximo, como um irmão, que geralmente apresenta compatibilidade total de HLA. Também existem transplantes com compatibilidade parcial de HLA, como no caso de irmãos não totalmente compatíveis, pais e filhos (50%)”.

O que é o linfoma de Hodgkin?

Os linfomas são tumores que afetam o sistema linfático e se dividem em dois tipos: o de Hodgkin, mais raro e comum entre jovens, e o não-Hodgkin, mais frequente em idosos. Segundo o INCA, o Brasil deve registrar cerca de 3.080 casos de linfoma de Hodgkin por ano até 2025.

A oncohematologista Mariana Oliveira reforça que, embora não haja formas conhecidas de prevenção, a detecção precoce aumenta muito as chances de cura. “Os linfomas têm alto potencial curativo. O diagnóstico precoce é fundamental”, pontua.

Entre os sintomas da doença estão: aumento dos gânglios linfáticos (ínguas), fadiga, perda de peso, febre persistente e coceira no corpo. O tratamento pode incluir quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e até transplante de medula, dependendo da gravidade e do subtipo.

Um passo de coragem e esperança

A jornada de Isabel Veloso é marcada por coragem, clareza e um desejo genuíno de conscientizar sobre o câncer e o transplante de medula. Ao dividir cada etapa com o público, ela amplia o debate sobre doação, tratamento e esperança. A queda de cabelo, embora difícil, é apenas um dos muitos desafios enfrentados com bravura por quem está em luta contra o câncer — e Isabel mostra que a luta continua, com fé e informação.