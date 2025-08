Especialista explica internação de Jessie J após tratar câncer: 'Pode haver infecção'

Internada, Jessie J está confirmada no line-up do The Town. A apresentação da cantora está marcada para o dia 13 de setembro.

Jessie J foi internada em um hospital após se sentir mal pouco tempo depois da cirurgia para tratar um câncer de mama diagnosticado recentemente. A artista britânica revelou, neste sábado, 2, que foi diagnosticada com uma infecção que atingiu seus pulmões.

A CARAS Brasil entrevistou o Dr. Wesley Pereira Andrade, oncologista, mastologista e cirurgião oncológico, que explica que a internação de pacientes oncológicos após cirurgia mamária pode ocorrer por uma série de fatores.

"A internação normalmente é indicada para a realização da cirurgia oncológica mamária. Também pode ser necessária em casos mais complexos, lesões grandes com sangramentos, ulceração e com infecções associadas. Pode haver necessidade de internação também para tratamento de efeitos colaterais graves da quimioterapia ou para controle de sintomas em pacientes em cuidados paliativos", diz.

Jessie já havia comemorado sua vitória contra o câncer de mama semanas atrás, após uma cirurgia realizada na mama. O Dr. Wesley afirma que o procedimento é apenas um dos meios disponíveis na medicina para combater a enfermidade.

"O tratamento do câncer de mama é multidisciplinar e personalizado. Pode incluir cirurgia (como mastectomia ou cirurgia conservadora — essa é a cirurgia de escolha), quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, terapia-alvo e/ou imunoterapia, dependendo do tipo de tumor (nome) e do subtipo do tumor (sobrenome), associados aos dados do estágio da doença e ao perfil da paciente. O objetivo é remover ou destruir as células cancerígenas e evitar que a doença retorne", diz.

O diagnóstico precoce também é um aliado na luta contra o câncer. Isso porque, quando descoberto no início, as chances de cura aumentam significativamente. "Quando detectado nas fases iniciais, as chances de cura ultrapassam 95%, especialmente quando diagnosticado abaixo de 2 centímetros e sem comprometimento de gânglios axilares. A mamografia anual a partir dos 40 anos é uma das ferramentas mais eficazes para identificar o tumor antes mesmo de ele ser palpável", finaliza o médico.