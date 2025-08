Especialista explica infecção bacteriana rara de Leandro Abusado: 'Agressiva'

Em entrevista à CARAS Brasil, o infectologista Dr. Igor Maia Marinho explica o que é a Síndrome de Fournier, diagnosticada em Leandro Abusado.

Nesta segunda-feira (28), o cantor Leandro Rogério Pereira Gama, conhecido comoLeandro Abusado faleceu no Rio de Janeiro, devido a complicações de uma infecção bacteriana rara. O comunicado foi feito pela equipe por meio de uma nota publicada no Instagram do artista: “É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso amigo. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável”.

Leandro ficou conhecido nos anos 2000 quando formou a dupla “Leandro e as Abusadas” com a cantora Maysa. A dupla performou hits em bailes da Furacão 2000 ao redor do Brasil. O cantor também é um dos responsáveis pela letra de Aqui no baile do Egito, que voltou a fazer sucesso em tempos recentes após viralizar no TikTok.

Em entrevista à CARAS Brasil, o infectologista Dr. Igor Maia Marinho explica como funciona a Síndrome de Fournier, a qual Leandro foi diagnosticado, quais são os riscos, as melhores formas de tratamento e como se prevenir contra essa condição.

“A Síndrome de Fournier é uma forma de fasceíte necrosante,” explica o infectologista. “É uma infecção bacteriana rara e extremamente agressiva que acomete os tecidos moles da região genital, perineal e anal. Ela destrói rapidamente a membrana que recobre os músculos e tecidos subcutâneos”.

Segundo o especialista, a infecção costuma começar por uma bactéria que entra por pequenas lesões na pele, fissuras anais, abscessos, infecções urológicas ou mesmo feridas pós-operatórias. Várias bactérias de tipos diferentes podem estar envolvidas, o que torna a infecção ainda mais perigosa.

Leandro, com 40 anos, estava internado desde sábado (26) no Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, em Irajá, na Zona Norte da cidade. Apesar de ser mais comum em homens com mais de 50 anos, a Síndrome de Fournier pode atingir qualquer faixa etária, inclusive jovens saudáveis.

Existem alguns fatores que aumentam o risco de desenvolver a doença, como diabetes, hipertensão arterial, obesidade, insuficiência renal ou hepática, higiene local inadequada, uso de álcool, tabagismo, imunossupressão, picadas por insetos e traumas na região.

“É fundamental procurar atendimento médico imediato ao perceber dor intensa na região genital ou perineal, inchaço, vermelhidão, febre alta ou mau cheiro vindo da pele”, alerta Igor. “Hoje em dia, a maior parte das unidades de saúde segue protocolos de emergência para casos suspeitos de fasceíte necrosante, com prioridade no diagnóstico rápido e início imediato do tratamento intensivo”.

O infectologista conta que o diagnóstico se baseia na combinação dos sintomas clínicos com exames laboratoriais e de imagem, como tomografia ou ultrassonografia, que ajudam a identificar a extensão da infecção e a presença de gás nos tecidos. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maior a chance de salvar o paciente com menos complicações e intervenções menos extensas.

Com mortalidade estimada entre 20% e 40% e a possibilidade de evoluir para sepse e falência orgânica em algumas horas, Igor explica que, por se tratar de uma infecção de evolução fulminante, o risco de vida surge logo após o início dos sintomas e qualquer atraso no atendimento pode ser fatal: “Casos que não são reconhecidos a tempo podem evoluir com choque séptico e óbito em menos de 48 horas”.

“O tratamento precisa ser feito em ambiente hospitalar e envolve o uso de antibióticos potentes por via venosa e cirurgias de desbridamento, ou seja, remoção de todo tecido morto”, o infectologista explica. “Muitas vezes, são necessárias várias cirurgias para conter a progressão da infecção e, em alguns centros, é utilizada uma abordagem complementar chamada oxigenoterapia hiperbárica. No Brasil, essa terapia está disponível em diversos centros públicos e privados”.

A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento que consiste em colocar o paciente em uma câmara pressurizada onde ele respira oxigênio puro com pressão aumentada. Esse ambiente com oxigênio em alta concentração ajuda a controlar a infecção, melhora a oxigenação dos tecidos, combate as bactérias anaeróbias e acelera a cicatrização.

Quando questionado sobre formas de prevenção, o especialista reforça a importância de cuidados básicos com a higiene da pele, especialmente em áreas úmidas como a região genital, e evitar traumas: “Tratar adequadamente infecções locais e manter doenças crônicas sob controle, como diabetes e obesidade, são atitudes fundamentais. No caso de pequenos abscessos, pelos encravados ou lesões na região perianal, é importante procurar avaliação médica e não adiar o início do tratamento”.

“Além disso, hábitos como o uso excessivo de roupas apertadas e má higiene íntima podem predispor ao surgimento dessas infecções. É importante procurar apoio médico sempre que se suspeitar da possibilidade dessa síndrome, por ser uma doença grave e de evolução rápida”, conclui.

