Especialista explica impacto do diagnóstico de MC Daniel na paternidade: 'Desenvolver ferramentas'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch aponta como o TDAH, que atinge o cantor MC Daniel, pode interferir na paternidade

No início do mês de abril, MC Daniel (26) usou seu perfil do Instagram para contar sobre seu diagnóstico de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O cantor explicou que a descoberta do transtorno melhorou sua qualidade de vida e, com o tratamento, também pode ajudar em sua relação com a paternidade.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica que o transtorno pode influenciar na maneira como MC Daniel e outros pacientes vivenciam a paternidade . "Por exemplo, manter uma rotina com um bebê exige atenção constante, organização e tolerância à frustração —áreas que podem ser mais desafiadoras para quem tem TDAH."

"Por outro lado, quando bem acompanhado, o pai com TDAH pode desenvolver ferramentas para lidar melhor com essas exigências, oferecendo uma paternidade afetiva, criativa e empática. O mais importante é que ele esteja consciente do diagnóstico e busque apoio quando necessário, isso contribui tanto para seu bem-estar quanto para o vínculo com o filho, e para o bem estar de toda a família."

MC Daniel deu as boas vindas a Rás, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Lorena Maria, em meados de fevereiro deste ano. O pequeno, que completará três meses em maio, já apareceu algumas vezes nas redes do pai e encantou os fãs e seguidores.

Nascido em Taboão da Serra, São Paulo, Daniel Amorim Nicola se tornou nacionalmente conhecido como MC Daniel após sucessos no mundo do funk como Tubarão te Amo e Revoada. Ele iniciou a carreira musical após um período trabalhando como produtor e, hoje, é conhecido também por sua presença nas redes sociais, acumulando 20 milhões de seguidores apenas no Instagram.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MC DANIEL EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: