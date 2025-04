Especialista explica impacto da bariátrica de Thais Carla: 'Saúde não é narrativa'

Thais Carla passou por bariátrica após denunciar gordofobia em discursos na internet

Conhecida por defender publicamente a aceitação da obesidade como estilo de vida, a influenciadora e dançarina Thais Carla (33) surpreendeu seus seguidores ao revelar que se submeteu a uma cirurgia bariátrica, após perder 30 kg com mudanças de hábitos. A decisão gerou uma onda de comentários nas redes sociais — muitos apoiando a escolha, outros questionando a reviravolta no discurso que por tanto tempo normalizou o excesso de peso.

Para Bruna Abrão, especialista em neuroemagrecimento, esse momento traz à tona reflexões necessárias. “Mais do que debater a decisão individual da Thaís, que deve ser respeitada, é importante que a gente use esse caso para olhar para dentro. Será que estamos nos aceitando de verdade ou apenas repetindo discursos que ouvimos? Será que queremos, de fato, viver com o corpo que temos ou estamos com medo de assumir que desejamos mudar? Precisamos ser honestos com nós mesmos”, diz em entrevista à CARAS Brasil.

Segundo a especialista, muitas pessoas acabam se deixando levar por narrativas nas redes sociais que, em algum momento, são descartadas até mesmo por quem as criou. “Muitas vezes, uma influenciadora prega um estilo de vida por anos, e de repente muda totalmente de rumo. E quem seguiu aquela ideia? Quem se baseou naquilo como verdade? Saúde não é narrativa, é autocuidado. A decisão de transformar o corpo precisa vir de um lugar de consciência e não de culpa ou influência externa.”

Bruna reforça que a cirurgia bariátrica, por mais eficaz que seja do ponto de vista físico, não opera a mente. “É fundamental que quem opta por esse caminho também esteja disposto a encarar os gatilhos emocionais. Por que essa pessoa come de forma compulsiva? É ansiedade, é trauma de infância, é uma tentativa de preencher um vazio emocional? Essas respostas precisam vir antes ou junto da cirurgia. Caso contrário, a tendência é que o peso volte”

Ela também alerta para a necessidade de romper com a ideia de que amar o próprio corpo e buscar mudança são caminhos opostos. “A gente pode se amar e, ao mesmo tempo, querer melhorar. Aceitar o corpo não significa se conformar com um estado que compromete a saúde física e mental. Amor próprio também é se olhar com verdade e coragem”

Bruna finaliza dizendo que não julga os motivos que levaram a influenciadora digital a fazer a cirurgia — e que cada um tem o seu tempo e seu processo. “Mas que essa decisão sirva de ponto de partida para um debate mais profundo: estamos vivendo nossa verdade ou reproduzindo verdades alheias? E, principalmente, estamos cuidando da nossa saúde emocional com a mesma dedicação que cuidamos do físico? Essas são perguntas que todos precisamos nos fazer”