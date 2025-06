Especialista explica condição de pele dos famosos: ‘Imprevisível’

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giana Campoi explica o que é o Vitiligo, condição de pele comum entre famosos

No dia 25 de junho é celebrado o Dia Mundial do Vitiligo, doença autoimune caracterizada pela perda da coloração da pele devido à diminuição ou ausência dos melanócitos, que são as células responsáveis pela produção da melanina.

Um dos casos mais conhecidos de Vitiligo é do cantor Michael Jackson, que em uma questão de anos, passou pela perda total da coloração da pele. Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Dra. Giana Campoi explicou detalhes sobre a condição que afeta tantos famosos.

“Não se trata de uma diminuição da cor, mas sim da ausência total de pigmentação. Pode surgir em qualquer parte do corpo, inclusive no rosto,” explica a médica. “Frequentemente, inicia-se em áreas de atrito, como joelhos, cotovelos e regiões onde a roupa aperta, mas não é uma regra. A doença pode se apresentar com uma única mancha ao longo da vida, ou pode se expandir. A evolução do vitiligo é imprevisível.”

Em casos de famosos é especulado que questões emocionais podem avançar ou diminuir o avanço da condição. Quando questionada, Giana Campoi explica que a ligação entre o vitiligo e o aspecto emocional ocorre porque o sistema nervoso central e o estresse estão frequentemente ligados a questões dermatológicas.

Para Giana Campoi, a visibilidade de figuras públicas com vitiligo é importante para conscientização e a desmistificação sobre a doença: “É importante ressaltar que o vitiligo não é contagioso; trata-se de uma doença autoimune, na qual o organismo da própria pessoa produz anticorpos contra os próprios melanócitos, as células responsáveis pela produção de pigmento.”

Segundo a dermatologista, a reação ao diagnóstico é individual: “Alguns pacientes se sentem muito impactados, enquanto outros lidam com naturalidade,” explica. “A divulgação da informação é fundamental para esclarecer que o vitiligo não é transmissível.”

No Brasil, figuras como Luiza Brunet e Igor Angelkorte já falaram abertamente sobre seus diagnósticos e a convivência com a doença. A ex-BBB Natália Deodato é uma das principais porta-voz da doença no país e compartilha sua jornada de aceitação, sempre pregando a importância do cuidado e do amor próprio.

Em relação ao tratamento, existem diversas opções para atenuar as manchas. Dependendo da extensão da doença, o paciente pode ser recomendado medicamentos orais e tópicos, fototerapia em cabine, terapias injetáveis, dentre outros.