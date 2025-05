Especialista explica atitude de Virginia com avião após separação de Zé Felipe: 'Uma tentativa de...'

A influenciadora Virginia Fonseca tomou uma atitude radical envolvendo o jatinho milionário da família

Virginia Fonseca tomou uma atitude radical após o fim do casamento com o cantor Zé Felipe: a influenciadora digital solicitou que profissionais retirassem o adesivo com o desenho de sua família que decorava o jatinho particular. Nas redes sociais, vídeos compartilhados mostram os bonequinhos sendo removidos.

A ação causou estranheza, visto que, na última terça, 27, o relacionamento dos famosos foi desfeito. CARAS Brasil conversa com a psicóloga Larissa Fonseca sobre o comportamento de Virginia. Segundo a especialista, isso explica uma virada de chave.

"Quando estamos tentando virar a página ou mostrar ao mundo que precisamos mudar, é comum adotar algumas atitudes simbólicas, como excluir fotos da rede social. Portanto, remover imagens, objetos ou nomes relacionados ao ex-parceiro pode ser uma tentativa de acelerar o processo de desligamento emocional e, até, uma forma de mostrar socialmente o rompimento", afirma.

"No caso da Virginia, remover o adesivo que simbolizava a família pode ser visto como um gesto de autoafirmação, de tentar tomar o controle da própria narrativa, especialmente em um cenário público onde sua vida é constantemente exposta. É um comportamento que pode parecer brusco, mas que reflete uma necessidade de reorganizar os próprios limites. Um avião é um bem material de grande impacto, e a separação de bens faz parte do processo do divórcio. Sob esse aspecto, o casal está mostrando ao mundo que há uma separação financeira ocorrendo em conjunto com o divórcio emocional. O casal até pode ter algum tipo de reconciliação, mas provavelmente mantendo tal separação financeira", acrescenta.

A psicóloga ressalta que uma separação envolvendo filhos e vínculos não se desfaz por completo de imediato. O processo todo envolve insegurança, instabilidade emocional e controle para não impactar os herdeiros psicologicamente.

"Não sabemos como está ocorrendo longe das câmeras, desde antes até o presente momento. Memórias e hábitos não precisam ser apagados de forma ríspida, até porque fazem parte da história dos filhos também. O ideal é encontrar um caminho de equilíbrio: respeitar o tempo de cada um para elaborar o luto da relação, sem alimentar mágoas, e preservar o que for saudável para a convivência parental. A pressa em romper com tudo quando estamos em uma relação pode esconder, para nós, uma dificuldade de elaboração, dores profundas e até a incerteza na decisão", aconselha.

Fonseca destaca que o fim de um relacionamento tido como "perfeito" pode significar feridas abertas. "Com certeza. Muitas vezes, quando a separação é consensual, o término de um relacionamento envolve lutos: de quem éramos quando estávamos com a pessoa, do sonho, da rotina, da presença física e do projeto de futuro compartilhado", diz.

"É comum surgirem sentimentos ambíguos: amor e frustração, gratidão e raiva, alívio e tristeza. Ressentimentos podem aparecer quando uma das partes sente que cedeu demais, foi deixada de lado, traída, decepcionada ou não teve espaço para expressar — ou até ser ouvida — diante de suas dores durante a relação. Elaborar sentimentos é parte fundamental da recuperação emocional", finaliza.