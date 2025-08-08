Especialista em neuroemagrecimento explica como vencer o efeito sanfona após relato de Petra Mattar

Após relato de Petra Mattar, especialista em neuroemagrecimento explica os impactos emocionais da compulsão alimentar.

Em um depoimento sincero e sem filtros nas redes sociais, Petra Mattar (31) compartilhou com os seguidores detalhes de sua luta contra o efeito sanfona e a compulsão alimentar. Filha do cantor Maurício Mattar (61), ela revelou que está novamente em processo de emagrecimento e contou que, por muitos anos, usou a comida como válvula de escape para lidar com emoções.

“Eu emagrecia e engordava o tempo inteiro, num ciclo vicioso que me fazia muito mal. Não era só sobre estética, mas sobre saúde mental”, contou a influenciadora, que confessou ter feito dietas extremas, tomado remédios e até ficado sem comer.

Para entender melhor o que leva tantas pessoas a repetirem esse ciclo, a CARAS Brasil conversou com a psicanalista Bruna Abrão, especialista em neuroemagrecimento, sobre abordagem que une psicologia, neurociência e hábitos alimentares.

“É importante deixar claro que a compulsão alimentar não é falta de força de vontade, e sim um transtorno que precisa ser tratado com seriedade”, afirma Bruna. Segundo a especialista, muitas vezes a pessoa usa a comida como forma de silenciar emoções, lidar com estresse, ansiedade ou traumas antigos.

“O cérebro associa o alimento, principalmente os ultraprocessados e açucarados, ao alívio imediato. Isso gera um ciclo de prazer e culpa que se retroalimenta. Por isso, só dieta não resolve”, explica a psicanalista.

Bruna alerta que viver em constante oscilação de peso, como Petra descreveu, afeta não apenas o corpo, mas também a autoestima e o equilíbrio emocional. “A pessoa se culpa por engordar, depois se culpa por não conseguir manter o peso perdido. Isso pode gerar quadros de ansiedade, isolamento social e até depressão”, destaca.

Como sair do ciclo?



A chave, segundo a psicanalista, está em entender a raiz emocional da relação com a comida. “É preciso investigar o que está por trás da compulsão: carências afetivas, autoexigência, busca por aceitação, entre outros fatores. O processo de neuroemagrecimento atua exatamente nisso, ensinando o paciente a reprogramar seu comportamento alimentar com base em consciência, e não em restrição”, pontua.

Bruna reforça que não existe fórmula mágica, mas sim um caminho possível e mais gentil: “Emagrecer de forma sustentável envolve acolhimento, autoconhecimento e tratamento emocional. Quando a mente muda, o corpo acompanha”.