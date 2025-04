Especialista em cabelo explica descoberta de Vitória Strada: 'Mais comum do que imaginamos!'

Última eliminada do BBB 25, Vitória Strada foi pega de surpresa com uma descoberta no reality; em entrevista à CARAS Brasil, Danielle Gitti avalia o caso

A atriz Vitória Strada (28) foi pega de surpresa com uma descoberta no começo de abril. Durante participação no reality, em uma conversa na cozinha da casa do BBB 25, da Globo, Viníciusmexia no cabelo da ex-BBB e encontrou um fio branco, o que deixou a artista em choque. Em entrevista à CARAS Brasil, Danielle Gitti, especialista em tricologia, avalia o caso da global.

À época, Vitória Strada brincou: "Não, não, Vinícius! Você está me zoando que eu comecei a ter cabelo branco aqui no programa", reagiu a participante do reality show. Logo em seguida, a atriz fez uma confissão: "Meu primeiro cabelo branco".

A CARAS Brasil conversa com a especialista Danielle Gitti que informa não ser pouco comum pessoas antes dos trinta anos, como é o caso da Vitória Strada, desenvolverem cabelos brancos. Ela explica que isso se chama canície precoce.

"É mais comum do que imaginamos! O surgimento de fios brancos antes dos 30 anos, chamado de canície precoce, afeta cerca de 20% da população". Danielle Gitti aponta diversos fatores para o surgimento dos cabelos brancos, inclusive genética.

QUANDO OS CABELOS FICAM BRANCOS?

Segundo Danielle Gitti, O cabelo perde a cor quando os melanócitos – células produtoras de melanina (pigmento) no folículo capilar – reduzem sua atividade ou morrem. Geralmente, os fios brancos começam a se tornar visíveis entre os 30 e 40 anos para a maioria das pessoas.

"No entanto, isso varia muito conforme a genética. Alguns indivíduos já apresentam cabelos grisalhos significativos aos 35, enquanto outros só percebem mudanças após os 50. Em média, aos 50 anos, cerca de 50% da população tem pelo menos 50% dos cabelos brancos – é a chamada 'regra dos 50'", afirma.

QUANDO INVESTIGAR?

A especialista em tricologia esclarece que, na maioria dos casos, fios brancos isolados antes dos 30 anos são normais, especialmente se houver histórico familiar. Porém, em situações específicas, vale investigar:

Se aparecerem em grande quantidade repentinamente (pode estar ligado a estresse extremo ou doenças autoimunes como vitiligo);

Se acompanhados de outros sintomas (queda excessiva, fadiga ou manchas na pele – pode indicar deficiência de vitaminas ou problemas na tireoide).

"No caso da Vitória, um único fio branco aos 28 anos não é motivo para preocupação, mas se ela notar um aumento rápido ou mudanças na textura do cabelo, recomendo uma avaliação tricológica completa com exames de sangue para descartar causas subjacentes.Para quem quer conviver melhor com os fios brancos, invista em hidratação (eles tendem a ser mais ressecados) e proteção solar para evitar o amarelamento. E lembre-se: eles podem ser um charme natural!", finaliza ao avaliar o caso da atriz Vitória Strada.

Leia mais em:Especialista explica sintoma de Adriane Galisteu na menopausa: 'Extremamente comum'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: