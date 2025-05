Especialista diz que há uso generalizado de remédios em casos como o de MC Daniel: ‘Causam vícios’

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicoterapeuta Pollyanna Esteves alerta para alternativas ao uso de medicamentos no tratamento de condição que afeta MC Daniel

Após MC Daniel (26) revelar que foi diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), a psicoterapeuta e nutricionista Pollyanna Esteves trouxe, em entrevista à CARAS Brasil, reflexões sobre o tema. Ela defende abordagens alternativas ao uso de medicamentos tradicionais.

Segundo a especialista, a popularização do diagnóstico tem gerado um uso generalizado de remédios como o Venvanse, cuja eficácia no longo prazo é controversa. “O grande problema do TDAH é que virou meio que uma febre, agora todo mundo tem. Ao mesmo tempo que isso traz alívio, os remédios são muito ruins a longo prazo. Causam vícios. Quando a gente toma um remédio, está indo na consequência e não na causa”, afirma.

Pollyanna diz que o TDAH pode ser revertido. Ela explica que o transtorno está ligado à ausência de determinadas conexões neurais e a uma predominância de ondas cerebrais específicas, como a theta, associada à distração. O tratamento propõe o estímulo das chamadas ondas beta, relacionadas à concentração, por meio de recursos como a neuroacústica.

A especialista também aponta para o uso terapêutico de psicodélicos em sessões controladas e microdoses. “O psicodélico já é comprovado cientificamente na questão de reverter o TDAH, porque ele faz um reset no cérebro e, com a neuroplasticidade, forma novas conexões neuronais. Isso melhora o foco e a concentração”, informa.

De acordo com a psicoterapeuta, o principal é entender que o TDAH tem cura. “Tem muita gente com diagnóstico errado e tomando medicamentos ruins. Mas o TDAH tem cura. É uma questão de estimular ondas cerebrais corretas e ativar áreas do cérebro por meio de terapias como a neuroacústica e o uso controlado de psicodélicos”, finaliza Pollyanna.

DESCOBERTA MUDOU SUA VIDA

Em abril, MC Daniel usou as redes sociais para revelar que há dois meses recebeu o diagnóstico de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). Em uma sequência de vídeos, o cantor explicou que muita coisa melhorou em sua vida desde que descobriu a condição, caracterizada por sintomas como desatenção, hiperatividade e impulsividade. Ele ainda contou que a mudança de alguns hábitos também tem o ajudado bastante no dia a dia.

"Há dois meses atrás eu fui diagnosticado com TDAH, Transtorno do Déficit de atenção com hiperatividade. Fui a um psiquiatra e isso mudou a minha vida, está mudando. Hoje eu sou um cara mais calmo, tenho um pouco mais de clareza das coisas que me atrapalhavam antes, e eu gostaria de falar disso para vocês", iniciou o famoso.

"Acordar cedo e dormir cedo tem sido muito bom para mim. Quando eu durmo cedo, eu acordo cedo e consigo fazer exercício físico. Todo mundo é dependente de exercício físico, se você não fizer, se estressa mais, tem mais dificuldade para pensar, menos oxigênio no cérebro, bombeia menos sangue. A probabilidade de ter mais doença, é óbvia", continuou.

Em seguida, o ex-participante da Dança dos Famosos ressaltou que realizar exercícios físicos o acalmam. "Me faz pensar melhor, reorganiza meu pensamento. Todo dia de manhã eu escuto alguma coisa sobre Deus ou sobre a vida, para me ajudar. [...] Banho gelado e contato com o sol faz muito bem para quem tem TDAH. Tem que mudar nosso hábitos", concluiu o artista.

