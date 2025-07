Especialista destaca papel emocional dos filhos na recuperação de Fabiana Justus: 'Sermos mais fortes'

Na última semana, Fabiana Justus relembrou os momentos em que o apoio dos filhos foi essencial em seu tratamento contra a leucemia mieloide aguda

Na última semana, Fabiana Justus (38) desabafou sobre a importância de seus filhos ao longo de sua batalha contra um câncer. A influenciadora digital foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024 e passou a contar com o apoio dos três filhos, as gêmeas Sienna e Chiara, de 6 anos, e Luigi, de 1. Em seu relato, a filha de Roberto Justus (70) admitiu que eles eram sua maior dor, mas também sua maior força ao longo do processo.

Em sua participação no podcast Mil e Uma Tretas, comandado por Thaila Ayala e Julia Faria, Fabiana Justus contou mais sobre esse sentimento. "Meus filhos eram a minha maior dor, mas foram a minha maior força. Foram eles que me salvaram, eles que me curaram", afirmou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Cintia Castro explica que as crianças são responsáveis por nos tornarem ainda melhores, mesmo quando acreditamos que isso não é possível. "Elas nos instigam a sermos mais fortes do que imaginamos ser, a encontrar resiliência em meio à tempestade, e até mesmo a buscar significado e beleza nas pequenas coisas", diz.

A psicanalista ainda aponta que a presença de crianças e uma nova dinâmica familiar, como o caso de Fabiana Justus, podem transformar as pessoas, e principalmente as mães, de diferentes formas. "Nos velam a redescobrir nosso propósito, a lutar com bravura e a não permitir que a doença defina quem somos", aponta.

"Entender essa declaração da Fabiana é aceitar que a vida é cheia de opostos e que é nesse espaço de tensão emocional que encontramos o verdadeiro significado de amor e força. A dor pode ser profunda, mas as pessoas que amamos verdadeiramente são luzes que ajudam a transcender essa dor, nos proporcionando coragem para enfrentar cada dia com esperança e determinação", finaliza sobre o relato da influenciadora digital.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Leia também: Fabiana Justus revela efeito inusitado após transplante de medula óssea: 'Ataca partes'