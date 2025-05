Especialista dá dicas para quem quer adotar novos hábitos saudáveis como Tico Santa Cruz; confira

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista Juliana Bayeux diz que o exemplo de Tico Santa Cruz pode ser uma inspiração para quem busca mudar hábitos de vida

Tico Santa Cruz (47), vocalista do Detonautas, mostrou uma transformação em seu corpo após algumas mudanças de hábitos, para seus fãs e seguidores nas redes sociais. O artista afirmou que embora já praticasse exercícios físicos, passou a seguir uma dieta, sem doces, açúcar, álcool e “porcarias em geral”. “Se eu consegui com 47 anos, você pode tentar também", destacou. Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista Juliana Bayeux ressalta que o exemplo do músico pode ser uma inspiração para quem busca mudar seus hábitos de vida.

“O Tico Santa Cruz mostra que nunca é tarde para mudar. Aos 47 anos, ele provou que é possível conquistar saúde, bem-estar e autoestima com disciplina, alimentação equilibrada e atividade física. Esse tipo de transformação inspira outras pessoas a acreditarem que também são capazes”, fala.

Segundo a especialista, a inclusão da terapia pode ser uma aliada no processo de emagrecimento. “Em muitos casos, o ganho de peso está ligado a questões emocionais, comportamentais e até traumas. A terapia ajuda a entender essas raízes, lidar com a ansiedade, melhorar a relação com a comida e criar estratégias duradouras para mudança de hábitos. Corpo e mente caminham juntos nesse processo”, pontua.

Em seguida, a nutricionista, revela quais são as principais dicas para quem quer adotar novos hábitos saudáveis. “Comece devagar, estabeleça metas realistas e sustentáveis. Foque em mudanças possíveis: aumentar o consumo de água, incluir mais vegetais nas refeições, reduzir industrializados e começar a se movimentar diariamente. Ter rotina, constância e paciência é mais eficaz do que buscar soluções milagrosas”.

Para quem não tem condições de pagar por acompanhamento profissional, Juliana ensina como pode ser feita uma alimentação saudável de forma prática e acessível. “É possível se alimentar bem com alimentos básicos e naturais: arroz, feijão, ovos, frutas da estação, legumes e verduras. Evitar ultraprocessados já é um grande passo. Aproveitar as cascas, talos e planejar as refeições com antecedência também ajuda a economizar e evitar desperdícios”, salienta.

De acordo com a especialista, não existe, de forma geral, alguma contraindicação para quem deseja adotar hábitos alimentares mais saudáveis. “Melhorar a alimentação traz benefícios para todas as idades. Mas pessoas com condições de saúde específicas — como diabetes, hipertensão ou doenças renais — devem adaptar as mudanças com cuidado e, se possível, com orientação individualizada”, informa.

Ela também aponta quais são os maiores erros cometidos por quem tenta adotar uma alimentação saudável, mas não segue as orientações corretamente. “Tentar dietas restritivas demais, cortar grupos alimentares sem necessidade ou seguir dicas da internet sem base científica são erros comuns. Isso pode gerar efeito rebote, deficiências nutricionais e frustração. A chave está no equilíbrio e na individualidade”, fala.

Questionada se existe riscos ou efeitos negativos associados a uma mudança na alimentação e no estilo de vida, Juliana responde: “Se for feita de forma radical ou sem critério, sim. Mudanças bruscas podem causar queda de energia, perda de massa muscular e até problemas metabólicos. Por isso, é importante respeitar seu ritmo, buscar fontes confiáveis de informação e priorizar constância em vez de pressa”.

‘SEM ANSIEDADE POR RESULTADOS RÁPIDOS’

Na publicação, Tico Santo Cruz revela: "A primeira foto em 2023, onde praticava meus exercícios, mas não abri mão da alimentação desregulada, doces, açúcar, álcool, porcarias em geral. Passei 2024 fazendo uma readaptação para uma alimentação saudável e sustentável. Exercícios com foco em cardio sem perder o hábito da musculação”.

O músico acrescentou que a terapia também o ajudou a manter a disciplina e não ter pressa em colher os resultados. “O principal – organização mental, terapia, psicanálise, buscando me entender melhor internamente. Sem ansiedade por resultados rápidos. Porque ansiedade me levava a comer muito e depois me sentia culpado e entrava num ciclo de frustração na busca pelos resultados rápidos”, escreveu o artista, acrescentando que além de ter um objetivo referente a estética, preza por sua qualidade de vida.

Leia também:Especialista comenta emagrecimento de Viih Tube após gestação: ‘Bastante desafiador’