Especialista comenta repercussão entre Bruna Marquezine e Virginia Fonseca: ‘Traumas’

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira comenta atitude de Bruna Marquezine de manter certa distância dos holofotes

A influenciadora digital Virginia Fonseca (25) publicou nas redes sociais, no último final de semana, uma foto da família durante o aniversário de 23 anos de João Guilherme, que aconteceu na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo (61), no interior de Goiás. Os internautas notaram que Bruna Marquezine (29), namorada dele, não estava na imagem. “Dia de comemorar a vida do meu cunhado lindo. Te amamos, João”, escreveu a esposa de Zé Felipe (26) na legenda da publicação, que recebeu diversos comentários ofensivos direcionados à atriz.

Embora Bruna não tenha aparecido na imagem, ela estava presente na festa, mas preferiu permanecer longe dos holofotes, ao lado de sua amiga Sasha Meneghel (26). Com a repercussão, Bannach, fotógrafo de Virginia, se posicionou contra as críticas nos comentários de uma página de fofoca. “Se vocês estivessem na festa entenderiam o quão educadas e fofas são ela e a Sasha. Respeitem a privacidade das pessoas. A Bruna é perfeita”, garantiu o profissional.

Reconhecida pela sua sólida carreira no cinema e na TV, Bruna Marquezine frequentemente ganha destaque não apenas por seus trabalhos artísticos, mas também por sua vida pessoal. A decisão da atriz em manter certa distância da mídia, mesmo em ocasiões públicas, é uma escolha pessoal. E a artista sempre foi elogiada por isso. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira comenta a postura tomada pela namorada de João Guilherme, que mantém há longos anos.

“O que eu vejo é que, diferente da Virginia Fonseca, que é uma influencer – que expõe a vida, que expõe as filhas, que ganha dinheiro com a exposição –, a Bruna Marquezine é uma atriz consagrada, que faz o movimento completamente contrário. Ela não quer expor, ela não quer expor os momentos de diversão, ela não quer expor o relacionamento. E eu concordo com ela”, diz a especialista.

E continua: “A Bruna teve um relacionamento extremamente exposto quando estava com o Neymar – que nem era algo que ela conscientemente optou, mas que ficava difícil de sair dos holofotes sendo a namorada dele. Então, tenho a impressão que trouxe até muitos gatilhos para ela, muitos traumas, esse excesso de exposição, esse excesso de comparação, de especulação. E ela, que já tinha um perfil até mais reservado, se reservou ainda mais”.

Letícia afirma que quanto mais a gente se protege, quanto menos a gente expõe a nossa vida pessoal, os nossos relacionamentos, menos a gente abre para comentários maldosos, para inveja e especulação. “Acredito que o excesso de exposição deixa qualquer pessoa, qualquer relacionamento excessivamente vulnerável. E as duas têm posições completamente diferentes, trabalhos completamente diferentes, uma é atriz e acaba tendo a exposição como consequência; e a outra é que a Virgínia vive da exposição e ela ganha dinheiro com a exposição, então são dois perfis diferentes e acho que os dois têm que ser respeitados”, finaliza.

