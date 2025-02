Especialista comenta processo do luto de Lexa após perder a filha: ‘Fase de muita desesperança’

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira fala sobre o luto que Lexa está enfrentando com a morte da pequena Sofia, sua primeira filha

Lexa (29) comoveu seus fãs e seguidores na tarde desta segunda-feira, 10, ao anunciar, por meio das redes sociais, a morte de sua filha, Sofia, fruto do noivado com o ator Ricardo Vianna (32). A cantora comunicou que a bebê morreu apenas três dias após o nascimento prematuro. "Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual", escreveu ela, em um longo e emocionante texto. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira fala sobre o luto que a artista está enfrentando neste momento tão delicado de sua vida pessoal.

“Eu imagino a dor que ela está passando. Já é uma dor gigantesca quando você não tem acesso ao rostinho do bebê, quando ele vem a falecer ainda no ventre. Mas, passando por toda a questão do parto, olhando para o bebê, olhando para o seu filho fora da barriga, essa dor fica ainda mais devastadora. A vida da mãe muda completamente, a mulher muda completamente a partir do positivo; muda hormonalmente, emocionalmente, mudam todos os projetos, e tem muitas abdicações do que comer, do que fazer, do que não fazer, e de projetos profissionais”, fala a especialista.

“Tudo muda a partir do positivo; com cada chute, com cada contato com aquele bebê, e é um luto, é um luto muito profundo que ela vai precisar passar agora, numa fase de muita desesperança, de muito questionamento, de muito receio do que vai acontecer, de como ela vai reconstruir a vida dela a partir dessa dor”, continua Letícia.

A psicóloga ainda exalta o apoio de Ricardo Vianna durante todo o processo enfrentado por Lexa. “Ela fala no post de agradecimento, do apoio que o namorado até então tem dado à ela. Eu acredito que ninguém consegue tirar essa dor, mas que o parceiro é, talvez, a única pessoa que consiga dar o colo o suficiente para ela se reestruturar. Então, até uma dica para os parceiros que estão passando por gestação e por perda: eles, talvez, não sintam a mesma dor da mesma forma, mas que eles conseguem, talvez, serem as únicas pessoas capazes de amenizar o sofrimento dando colo e estando ali, cuidando das suas parceiras diante dessa dor”, finaliza Letícia.

PRÉ-ECLÂMPSIA

Lexa foi internada com quadro de pré-eclâmpsia aos 6 meses de gestação, e deu à luz no dia 2 de fevereiro. Porém, a bebê Sofia não resistiu e faleceu no dia 5 de fevereiro. “Sofia, 02/02 às 15:03. O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de um gestação muuuito desejada! Uma pré eclampsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas minha filha", escreveu ela.

"Lembro da última noite grávida, eu não conseguia dormir e você mexeu a noite toda, você sabia me acalmar como ninguém, eu rezei tanto e implorei tanto pra que tudo desse certo, eu cantei pra barriga, fiz playlist de parto… Eu tomei AAS e cálcio na gestação toda, fiz um pré natal perfeito, fiz TUDO, mas minha pré eclampsia foi muito precoce, extremamente rara e grave… o meu fígado começou a comprometer, os meus rins e o doppler da minha bebezinha também… mais um dia e eu não estaria aqui pra contar nem a minha história e nem a dela. Agora tô buscando um rumo na minha vida, uma parte de mim se foi…", finalizou a cantora.

Leia também:Namoro de Margareth Serrão chama atenção da web e especialista faz alerta

VEJA PUBLICAÇÃO DE LEXA NO INSTAGRAM: