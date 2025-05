Especialista comenta o que pode estar por trás da decisão de Niina Secrets: ‘Delicado'

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisioterapeuta Alessandra Paula, especialista em cuidados com recém-nascidos, analisa decisão de Niina Secrets sobre primeira gravidez

A influenciadora e empresária Niina Secrets (30) compartilhou com seus seguidores uma notícia emocionante: sua gravidez. O anúncio veio acompanhado de muita emoção e imagens delicadas. O que chamou a atenção de muitos fãs e seguidores da famosa nas redes sociais foi o fato dela ter esperado completar 12 semanas de gestação para contar publicamente – uma prática comum entre muitas mulheres, mas que ainda gera curiosidade.

Segundo a fisioterapeuta Alessandra Paula, especialista em aleitamento materno e cuidados com recém-nascidos, a decisão de anunciar a gestação apenas após o primeiro trimestre tem, principalmente, uma razão médica. “As primeiras 12 semanas da gravidez são consideradas o período mais delicado, quando há maior risco de complicações, incluindo o aborto espontâneo. Estima-se que cerca de 10 a 20% das gestações terminem em perda gestacional, e a maioria delas ocorre justamente nesse início”, informa.

“Por isso, muitas famílias preferem manter a notícia em sigilo até que passem por exames importantes, como o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, que ajuda a avaliar a saúde e o desenvolvimento do bebê”, completa.

Ainda de acordo com a fisioterapeuta, mais do que precaução médica, “há um fator emocional envolvido”. “Contar ou não contar a gravidez precoce envolve lidar com expectativas, ansiedade e até medo do julgamento social em caso de perda. Muitas mães relatam que preferem viver esse momento com mais privacidade até se sentirem seguras para compartilhar”, pontua.

“Apesar da escolha de esperar ser legítima e pessoal, muitas mulheres também apontam que o silêncio imposto pelo medo da perda pode contribuir para que o luto gestacional, caso aconteça, seja vivido de forma solitária. Esse é um ponto que tem sido cada vez mais discutido. O correto mesmo é que cada mulher se sinta livre para contar no momento que quiser, seja com 6, 8, 12 ou 20 semanas, e que haja acolhimento, independentemente do momento ou do desfecho”, finaliza Alessandra.

‘BABY SECRETS A CAMINHO’

Na noite do dia 23 de abril, Niina Secrets anunciou, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, que está grávida de seu primeiro filho. A empresária espera o bebê do videomaker Guilherme Santos de Oliveira, com quem é casada desde 2018. “Baby SECRETS a caminho. Siim, estou grávida! Não via a hora de contar pra vocês e compartilhar mais um momento incrível na minha vida”, escreveu.

Leia também: Tati Machado: Especialista explica o que acontece com a produção de leite materno após aborto