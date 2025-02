Especialista comenta medo que Jade Magalhães tem da morte: ‘Aumenta, e muito’

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira faz uma análise sobre o medo de Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, relacionado à morte

A influenciadora digital Jade Magalhães (31) compartilhou recentemente, por meio das redes sociais, reflexões sobre os novos sentimentos que emergiram após o nascimento da filha, a pequena Serena, fruto de seu casamento com o cantor Luan Santana (33). Entre as emoções destacadas, ela mencionou um aumento significativo na sensibilidade e no medo, especialmente relacionados à própria mortalidade. Para falar sobre o assunto, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Letícia de Oliveira.

A especialista explicou como a chegada de um filho pode intensificar os temores dos pais em relação à morte. "Depois que um filho nasce, a gente fica muito mais sensível, muito mais temeroso com relação à morte. Quando a nossa vida depende unicamente da gente, quando a consequência dos nossos atos espirra somente para a gente, a gente tem um nível de preocupação e até mesmo de cuidado com relação à nossa vida", afirma Letícia.

A psicóloga destaca que, com a maternidade, a percepção da própria importância na vida dos filhos se torna mais evidente. "Quando a gente se torna mãe, e a gente se dá conta da importância da presença de uma mãe no cotidiano dos filhos, o buraco que fica a ausência de uma mãe, nos mínimos detalhes, desde a arrumação de uma mochila, há uma conversa sobre namorados e comida, a mãe tem um papel fundamental complementar ao papel do pai, mas um papel intuitivo, afetivo, perceptivo e até resolutivo das questões infantis", explica.

Esse aumento do medo está relacionado ao instinto de proteção que aflora nos pais. "Pensar em deixar esse mundo e deixar crianças sem esse papel, os nossos filhos, sem esse cuidado, sem esse afeto, sem essa presença, deixa a maior parte das mães completamente enlouquecida. Então, é bem comum a gente ouvir que o medo de vir a falecer aumenta, e muito, depois que a maternidade chega", ressalta Letícia.

A especialista conclui que esse sentimento é natural e faz parte do instinto parental de proteger a prole. "Depois de conhecer nossos filhos, a gente entende que tem um propósito maior, uma prioridade maior, e o nosso instinto de leoa, de mãe, nos obriga a continuar sempre viva para poder proteger a nossa prole", finaliza.

A influenciadora Jade Magalhães e o cantor Luan Santana anunciaram o nascimento de Serena no final de dezembro de 2024. Desde então, a influenciadora tem compartilhado momentos da nova rotina com a filha, incluindo reflexões sobre os desafios e as alegrias da maternidade.

