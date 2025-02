Especialista comenta internação psiquiátrica de Whindersson Nunes: ‘Estratégia’

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira comenta decisão de Whindersson Nunes de se internar em uma clínica psiquiátrica em São Paulo

O influenciador digital e comediante Whindersson Nunes (30) está internado em uma clínica psiquiátrica desde a semana passada, no interior de São Paulo. O artista decidiu, por conta própria, se internar para tratar da saúde mental. O humorista sempre foi aberto sobre suas lutas, especialmente a depressão, e em várias entrevistas, revelou que passou por momentos difíceis, incluindo crises de ansiedade e depressão profunda. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira comenta o caso do famoso. “Estratégia”, diz.

Piauiense chama a atenção pela idade; tão jovem e com sérios problemas depressivos. A solidão e a pressão por estar sempre em alta nas redes sociais foram fatores que contribuíram para o seu estado emocional. “O Whindersson relata uma luta realmente contra a depressão, uma luta que vem se estendendo há alguns anos; luta essa que já o fez sair dos palcos, se afastar dos holofotes, que já o fez falar abertamente sobre depressão”, fala Letícia.

“Ele já passou por muitos momentos delicados na vida pessoal; e a sensação que dá é que independente da fama, do tratamento, da companhia, do remédio psiquiátrico, essa depressão volta a se instalar e ele volta a sentir o vazio. E eu imagino que a estratégia de se internar numa clínica psiquiátrica é realmente se desconectar de tudo e de todos, e de tentar algo mais intenso”, emenda.

A psicóloga continua analisando o caso do comediante. “Ele relata uma única tentativa de suicídio, e eu acredito que uma pessoa que não quer se entregar, que não quer desistir da vida, mesmo que deprimido; uma pessoa que quer estar viva, que quer sentir a vida, que quer viver. Então, acredito que é uma estratégia, uma rota mesmo de cuidado para quem sabe ele conseguir sair dessa depressão que o acompanha há tantos anos”, ressalta.

“Quando a gente está querendo melhorar, qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. Imagino que ele já sanou todos os tipos de ajuda – psicológica, psiquiátrica, todas as ajudas possíveis dentro de um mundo comum, onde a pessoa tem um quadro de depressão. Mas imagino que o nível de profundidade até onde ele chega a pensar a tentar tirar a própria vida, faz ele repensar e querer realmente se resgatar. Então, imagino que essa internação opcional nada mais é do que uma tentativa de se salvar”, conclui Letícia.

PAI DE WHINDERSONN NUNES

No último sábado, 22, Hidelbrando Batista, pai de Whindersson Nunes, usou as redes sociais para compartilhar sua visão sobre a importância de reservar tempo para o autocuidado. “Tudo nessa vida a gente pode dar um jeito. Mas o tempo perdido, esse não tem conserto”, escreveu. Ele destacou que é essencial agir no presente, sem esperar por um momento ideal que pode nunca chegar.

No dia anterior, Hidelbrando já havia comentado a internação do filho, ressaltando seu orgulho pela decisão. “Ele escolheu se cuidar, tratar a mente. Isso me deixa feliz. Já havia feito esse pedido a ele e a Deus. Sei que sairá bem e inspirado para voltar aos palcos, que é o que ele mais gosta de fazer”, declarou.

Em 2018, o comediante chegou a fazer uma pausa na carreira para se tratar e buscar apoio psicológico, compartilhando sua jornada com os fãs, o que ajudou a desmistificar a ideia de que pessoas famosas não enfrentam problemas emocionais.

Ao longo dos anos, ele tem usado as redes sociais para falar sobre a importância de cuidar da saúde mental, incentivando outros a procurarem ajuda.

Leia também:Lucas Lucco declara admiração após internação de Whindersson Nunes: 'Decisão marcante'

VEJA PUBLICAÇÃO DE WHINDERSSON NUNES NO INSTAGRAM: