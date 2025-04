Especialista comenta emagrecimento de Viih Tube após gestação: ‘Bastante desafiador’

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista Juliana Bayeux ainda dá dicas de emagrecimento para mulheres, considerando diferenças hormonais e de metabolismo

A influenciadora digital, empresária e ex-BBB Viih Tube (24) surpreendeu os fãs e seguidores nas redes sociais ao revelar que perdeu 15 kg e a mudança de manequim: do 44 para o 40. Ela disse que o emagrecimento é fruto de uma mudança de hábitos. Desde janeiro deste ano, a esposa de Eliezer (35) resolveu pegar firme na mudança para uma vida mais saudável. Desde o nascimento do filho caçula, Ravi, a famosa resolveu se exercitar e ter uma alimentação mais saudável.

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista Juliana Bayeux ensina estratégias eficazes para emagrecer com segurança como a ex-participante do BBB 21. “É possível emagrecer 15 kg em três meses de forma saudável, mas é um objetivo bastante desafiador que exige orientação profissional e comprometimento. O emagrecimento saudável geralmente gira em torno de 0,5 kg a 1 kg por semana. Para atingir uma perda maior, como 5 kg por mês, é necessário combinar estratégias seguras, como reeducação alimentar com foco em qualidade nutricional, prática regular de atividade física (cardio e musculação), sono adequado e manejo do estresse. Restrições extremas ou métodos muito agressivos podem até trazer resultados rápidos, mas aumentam o risco de perda de massa magra, efeitos colaterais e efeito rebote”, explica a especialista.

Juliana, então, revela quais são as principais dicas de emagrecimento saudável para mulheres, considerando diferenças hormonais e de metabolismo. “As mulheres enfrentam variações hormonais que impactam o metabolismo, como as oscilações de estrogênio e progesterona durante o ciclo menstrual. Por isso, algumas dicas importantes são: priorizar proteínas magras para preservar massa muscular, consumir fibras para controlar o apetite e a glicemia, manter hidratação adequada, respeitar sinais de fome e saciedade e adaptar o plano alimentar conforme fases do ciclo (por exemplo, reforçando alimentos anti-inflamatórios na fase pré-menstrual). Também é fundamental fazer exercícios de força para estimular o metabolismo e considerar individualmente fatores como idade, histórico de saúde e uso de contraceptivos”, pontua.

A nutricionista também faz um alerta: “Antes de iniciar qualquer processo de emagrecimento, é fundamental passar por uma avaliação de saúde completa, checando exames laboratoriais e condições pré-existentes. O plano alimentar deve ser personalizado, evitando dietas muito restritivas que possam levar a deficiências nutricionais ou distúrbios alimentares. A prática de exercícios precisa ser progressiva e respeitar o condicionamento físico da pessoa. Além disso, a saúde emocional também deve ser considerada, para que o emagrecimento aconteça de forma sustentável, sem gerar culpa ou compulsão”.

A influenciadora Vih Tube relatou ter passado mal ao usar medicamentos para emagrecer, e Juliana analisa: “O uso de medicamentos para emagrecer pode causar diversos efeitos colaterais, como taquicardia, ansiedade, insônia, dores de cabeça, desconforto gastrointestinal e até alterações psicológicas. Muitos desses medicamentos atuam no sistema nervoso central ou no metabolismo de forma intensa, o que pode gerar reações adversas importantes, especialmente quando usados sem prescrição ou acompanhamento médico. O principal risco é comprometer a saúde cardiovascular, desencadear crises de ansiedade ou afetar órgãos como fígado e rins. Por isso, a automedicação para emagrecer é extremamente perigosa e deve ser evitada”.

‘É TUDO MUITO LENTO’

Desde o nascimento de Ravi, Viih Tube resolveu se exercitar e ter uma alimentação mais saudável. Mas foi de janeiro de 2025 até agora que a famosa resolveu focar mesmo. "Tomei medicamentos, mas não deram certo, passei mal. Agora é tudo com dieta e treino. Mas não pensem que é muita perda. É tudo muito lento. Porque eu quero que seja assim. Se fosse alguma fórmula, ia emagrecer rápido, mas minha barriga ia estar mais sanfona do que está hoje", falou.

"Quero que o meu estilo de vida mude. Quero treinar um pouquinho todo dia, comer mais saudável... Quinze quilos não são muito para um pós-parto. Mas estou super feliz com o resultado. Quero que seja uma mudança de vida", continuou a influenciadora.

No último sábado (26), Eliezer compartilhou um antes e depois da amada para os seus seguidores no Instagram. Na publicação, o ex-BBB escreveu: "Olha a diferença da Viih. Esse vídeo é de janeiro desse ano".

