Especialista comenta atitude de Giovanna Ewbank ao doar leite materno: ‘Quebra tabus’

Dra. Alessandra Paula é fisioterapeuta, especialista em aleitamento materno e cuidados com recém-nascidos. Destaque em amamentação devido ao seu modelo de atendimento humanizado. Proprietária da Clínica Cria, primeira clínica do Brasil dedicada ao cuidado materno infantil, com mais de 150 pacientes atendidos por mês. Referência em Taping pós-parto, sucesso atribuído aos seus excelentes resultados. Através do seu método, inédito no Brasil, vem se destacando por mudar a vida de mulheres da gestação ao pós-parto. Fisioterapeuta pela Universidade de Santo Amaro, com diversas especializações na área materno infantil. CREFITO: 392075-F.