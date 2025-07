Especialista avalia desabafo de Sarah Aline ao falar de emagrecimento: 'Cuidar'

Sarah Aline falou sobre emagrecimento em entrevista. A psicanalista Bruna Abrão falou sobre o quadro e avaliou o desabafo da influenciadora

Sarah Aline revelou recentemente ter perdido 13kg em cerca de um ano. A influenciadora falou, em entrevista à QUEM: "Então, o primeiro dos processos desse emagrecimento foi sobre dores emocionais, o que não é saudável". Em conversa com a CARAS Brasil, a psicanalista e especialista em neuroemagrecimento, Bruna Abrão explicou o motivo de transformações físicar começarem na dor.

“Quando a pessoa começa a emagrecer porque está emocionalmente abalada, isso pode parecer positivo aos olhos de fora, mas geralmente é reflexo de desorganização interna. A falta de apetite, a ansiedade, o estresse… tudo isso interfere na relação com a comida”, explica a especialista.

Além disto, Bruna também falou sobre o emagrecimento ter começado de forma involuntária e, aos poucos, entrou o acompanhamento saudável e práticas esportivas, como natação e musculação:“O que ela fez depois é fundamental: cuidar da causa, e não só da consequência. Buscar apoio profissional, regular a alimentação, olhar para o corpo com mais carinho. É nesse momento que a dor emocional deixa de dominar e se transforma em força. Não se trata só de contar calorias ou fazer dieta. É preciso entender por que você come do jeito que come, por que sente culpa, por que não consegue manter uma rotina. Isso é emocional. E precisa ser acolhido com cuidado”.



Para a psicanalista, o caso de Sarah Aline mostra justamente como um momento difícil pode ser o ponto de partida para uma grande transformação — desde que com apoio e consciência.

“A dor não precisa ser ignorada nem combatida, mas acolhida. Quando a gente olha para ela com honestidade e afeto, o corpo responde. Sarah é um exemplo de alguém que se reconectou com ela mesma. E esse é o emagrecimento mais bonito de todos: aquele que vem de dentro para fora”.

Leia também: Especialista alerta sobre quadro de Jojo Todynho: 'Difícil'

VEJA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA INFLUENCIADORA SARAH ALINE NO INSTAGRAM: