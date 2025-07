Especialista avalia ato de Carolina Dieckmmann no velório de Preta Gil: 'Profundamente humano'

Amiga de longa data de Preta Gil, Carolina Dieckmmann se despediu da cantora. O velório aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Carolina Dieckmmann foi ao velório da cantora Preta Gil (1974-2025) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A artista foi fotografada pelos paparazzi em um momento comovente enquanto se despedia da grande amiga, que morreu no último domingo, 20, após uma batalha contra o câncer.

A artista chegou ao local trajando uma blusa especial. A peça estampa o rosto da cantora, com os dizeres: "Preta tudo. Amor sempre foi ação". Com o semblante entristecido, ela se aproximou do caixão e não segurou as lágrimas durante a despedida. Ela ainda fez carinho na amiga de tantos anos enquanto dava o seu último adeus.

O que diz a especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista Cintia Castro, psicanalista e psicoembrióloga pelo IBCP Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise . Especialista em Análise Psico-comportamental, Linguagem Facial e Corporal e Análise Comportamental Corporativa pela Gescon Treinamento e Consultoria. Ela responde.

"A perda de uma amiga tão querida quanto Preta Gil é um desafio monumental, especialmente para alguém como Carolina Dieckmmann, que sempre teve uma amizade profunda e significativa com ela. Essa ligação intensa pode amplificar a dor do luto, tornando cada dia um exercício de aceitação e adaptação a uma nova realidade. A amizade entre Carolina e Preta trouxe não apenas momentos de alegria, mas também um suporte emocional valioso", afirma.

O que é o luto?

Segundo informações do Ministério da Saúde , o luto é um processo natural, caracterizado pelo sofrimento e pela saudade, normalmente desencadeado pela perda de algo ou alguém. A psicanalista fala sobre este momento.

"É importante permitir-se sentir todas as emoções que surgem nesse momento como a tristeza, raiva, medo, confusão, revolta e indignação, sabendo que é normal, são sentimentos que precisam ser acolhidos", fala. A especialista ainda comenta a atitude da atriz Carolina Dieckmmann.

"O momento em que Carolina se aproxima da amiga para se despedir é um retrato poderoso da profundidade do amor que elas compartilharam. Com um semblante entristecido e lágrimas nos olhos, ela demonstra um ato de vulnerabilidade que é, ao mesmo tempo, puro e profundamente humano. Ao permitir-se chorar e expressar sua dor, a atriz não apenas mostra seu luto, mas também um amor autêntico. Em momentos como esses, as palavras podem parecer insuficientes, e é através das emoções que a conexão se torna mais tangível", finaliza ao avaliar sobre o velório da cantora Preta Gil.

Leia mais: Preta Gil teve choque séptico durante tratamento e médico explica: 'Emergência médica'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ CAROLINA DIECKMMANN NAS REDES SOCIAIS: