Especialista aponta sintomas do diagnóstico de MC Daniel: 'Se manifesta de formas diferentes'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica como funciona o diagnóstico de TDAH, que atinge o cantor MC Daniel

Em meados de abril, MC Daniel (26) usou as redes sociais para falar sobre a descoberta de seu Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O cantor explicou que o diagnóstico, que precisa ser feito de forma individual, melhorou sua qualidade de vida.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica que o TDAH é diagnosticado através de uma análise clínica, de acordo com o DSM-5. Na sequência de vídeos, MC Daniel contou que passou pelo tratamento com um psiquiatra e isso mudou sua vida e rotina .

"Isso significa que ele é feito com base em uma escuta qualificada, levando em conta o histórico de vida do paciente, seus comportamentos, desde a infância e também nos dias atuais, e como esses sintomas impactam sua vida em todos os contextos: escolar, profissional, social e emocional."

"Os principais sinais podem envolver desatenção, impulsividade e hiperatividade, mas é essencial lembrar que o TDAH se manifesta de formas diferentes em cada pessoa —e não é só 'agitação' ou falta de foco. É importante lembrar que o transtorno pode ser ser do subtipo predominantemente desatento, predominantemente hiperativo/impulsivo ou combinado", explica.

CONFIRA OS PRINCIPAIS SINTOMAS DE DESATENÇÃO, IMPULSIVIDADE E HIPERATIVIDADE

Desatenção:

Não prestar atenção a detalhes ou cometer erros por descuido em trabalhos escolares, de trabalho ou outras atividades;

Tentar manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas;

Parecer não escutar quando lhe dirigem a palavra;

Não conseguir seguir instruções detalhadas e não concluir trabalhos escolares, tarefas ou deveres de casa;

Tentar organizar tarefas e atividades;

Evitar, tentar evitar ou se mostrar relutante em começar atividades que exigem esforço mental persistente;

Perder coisas necessárias para atividades escolares ou no trabalho;

Se distrair facilmente por estímulos irrelevantes;

Esquecer com frequência tarefas diárias e deveres de casa.

Impulsividade/Hiperatividade:

Mover-se incessantemente com as mãos e/ou pés, ou balançar-se na cadeira enquanto está sentado;

Levantar-se em situações nas quais é esperado permanecer sentado;

Andar ou correr em excesso em situações onde o comportamento é inapropriado;

Tentar conversar ou interromper os outros;

Não conseguir esperar a sua vez;

Falar em excesso;

Interromper os outros ou invadir as atividades.

Nascido em Taboão da Serra, São Paulo, Daniel Amorim Nicola se tornou nacionalmente conhecido como MC Daniel após sucessos no mundo do funk como Tubarão te Amo e Revoada. Ele iniciou a carreira musical após um período trabalhando como produtor e, hoje, é conhecido também por sua presença nas redes sociais, acumulando 20 milhões de seguidores apenas no Instagram.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MC DANIEL EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: