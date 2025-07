Especialista aponta riscos de introdução alimentar do filho de Eliezer e Viih Tube: 'Cuidado ainda maior'

Eliezer usou suas redes sociais para falar sobre a introdução de seu filho Ravi, fruto de seu relacionamento com Viih Tube, após o diagnóstico de APLV

No dia 3 de julho, Eliezer (35) usou suas redes sociais para falar sobre a introdução alimentar de seu filhoRavi, de apenas sete meses. O pequeno, fruto de seu relacionamento com Viih Tube (24), iniciou o processo após ser diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca (APLV). Em seu perfil do Instagram, o ex-BBB esclareceu que, até então, a criança não apresentou reações ou inflamações após consumir os primeiros alimentos.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Yamada explica que a introdução alimentar pode ser bastante impactada pela alergia à proteína do leite de vaca (APLV). "Durante essa fase, o bebê está conhecendo novos alimentos e construindo sua relação com a comida. Quando existe uma alergia como a APLV, é preciso um cuidado ainda maior na escolha dos alimentos, tanto os in natura quanto os industrializados — já que muitos produtos contêm leite ou traços dele, mesmo sem parecer óbvio", diz.

"Além disso, como o leite e seus derivados são ingredientes comuns em várias preparações (desde papinhas até biscoitos, pães e bolos), o cardápio precisa ser cuidadosamente adaptado para garantir que a criança receba todos os nutrientes que ela precisa para crescer bem — como cálcio, proteína, vitamina D, entre outros — sem entrar em contato com o alérgeno", acrescenta.

O nutricionista ainda reforça que, com orientação adequada, é totalmente possível fazer uma introdução alimentar saudável, saborosa e segura, mesmo com APLV. "O segredo está em planejamento, leitura de rótulos e acompanhamento profissional para que a criança continue se desenvolvendo com saúde", destaca.

Em seus Stories do Instagram, o influenciador digital explicou que o filho não apresentou reações ou inflamações após consumir alimentos como ovo e banana. À CARAS Brasil, o especialista aponta que, mesmo com o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca (APLV), a criança nem sempre vai reagir a outros alimentos.

"A APLV é uma alergia específica às proteínas do leite de vaca, como a caseína e a betalactoglobulina. Isso significa que a introdução de outros alimentos, como frutas, legumes e até o ovo, pode acontecer normalmente, desde que com acompanhamento e seguindo o protocolo de segurança indicado pelo pediatra ou nutricionista. No início da introdução alimentar, é comum que os pais fiquem apreensivos, mas essa comemoração do Eliezer é super válida", aponta.

"Cada alimento testado com sucesso representa um passo importante — não só na expansão do cardápio, mas também na construção de uma relação positiva da criança com a comida. Claro que, em alguns casos, crianças com APLV podem apresentar outras alergias alimentares associadas, mas isso não é regra. O ideal é sempre seguir uma introdução alimentar cautelosa, respeitando o tempo de observação entre um alimento e outro, e contar com orientação profissional para garantir segurança e nutrição adequadas", finaliza.

