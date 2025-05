Especialista aponta riscos de intolerância de marido de Gretchen: 'Inflamação crônica'

Esdras de Souza, marido de Gretchen, chamou a atenção dos telespectadores do Power Couple Brasil ao falar sobre sua intolerância à caseína

Nas últimas semanas, Gretchen (65) e Esdras de Souza (52) têm chamado a atenção do público ao encararem a sétima temporada do Power Couple Brasil. Durante o confinamento, a cantora se desentendeu com seus colegas de confinamento ao falar sobre a intolerância à caseína de seu marido. Ciente do diagnóstico do companheiro, a artista ficou incomodada com os demais companheiros que consumiram o leite de aveia que ela havia separado para ele.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Yamada explica quais são os riscos da intolerância à caseína: "Os principais riscos da intolerância à caseína aparecem quando a pessoa continua consumindo essa proteína mesmo já tendo sintomas. Isso acontece bastante, porque muita gente sente desconforto, mas não associa diretamente ao leite ou derivados — e vai empurrando com a barriga".

"Manter esse consumo pode causar uma inflamação crônica no intestino, desencadeando um efeito dominó: a parede intestinal fica irritada, a absorção de nutrientes piora, a digestão fica comprometida e o corpo começa a dar sinais — como cansaço, queda de imunidade, pele e cabelo mais fracos, alterações no humor, entre outros. Além disso, esse processo inflamatório pode desregular a microbiota intestinal, que está super ligada à saúde como um todo. Ou seja, não é só uma dor de barriga ou um inchaço eventual — a longo prazo, o impacto pode ser bem maior", acrescenta.

O nutricionista ainda destaca que a intolerância à caseína pode afetar outras áreas, indo além do sistema digestivo. "Quando a pessoa continua consumindo caseína mesmo tendo intolerância, a inflamação que começa no intestino pode acabar refletindo em outras áreas do corpo. Isso acontece porque o intestino é uma porta de entrada para muitos processos do nosso organismo — e quando ele está inflamado ou desregulado, o impacto pode ser sistêmico", aponta.

À CARAS Brasil, o especialista ainda fala sobre os efeitos que a intolerância à caseína pode causar em pessoas com esse diagnóstico. A seguir, veja a lista:

Maior sensibilidade a infecções;

Piora na imunidade;

Alterações na pele (como acne, eczema ou dermatites);

Dores de cabeça frequentes;

Densação de fadiga constante;

Alterações no humor — como irritabilidade, ansiedade ou dificuldade de concentração.

"Isso tudo acontece porque a inflamação intestinal afeta a absorção de nutrientes, altera a microbiota e pode gerar um quadro chamado de 'intestino permeável', onde substâncias que não deveriam passar entram na corrente sanguínea e provocam reações em outras partes do corpo. Ou seja, não é só uma questão de 'barriga inchada' — a intolerância à caseína, quando ignorada, pode realmente comprometer a saúde como um todo. Por isso, o diagnóstico e o ajuste alimentar são tão importantes", finaliza.

Além disso, Bruno Yamada aponta que o fato de o artista estar no reality show da Record pode intensificar ainda mais os sinais: "O confinamento no Power Couple Brasil pode deixar tudo ainda mais desafiador para Esdras. Quando a pessoa tem intolerância à caseína, é essencial prestar atenção nos sinais do corpo — e em um ambiente controlado como esse, onde a alimentação é limitada e nem sempre dá para escolher o que comer, esse cuidado precisa ser redobrado".

"Se ele continuar consumindo alimentos com caseína sem perceber, pode acabar lidando com sintomas desconfortáveis como inchaço, diarreia, dores abdominais ou até alterações no humor e no sono — o que afeta diretamente o desempenho nas provas e a convivência dentro da casa. Além disso, o estresse do confinamento pode agravar os sintomas gastrointestinais. Por isso, identificar os alimentos gatilho e evitar a exposição é fundamental. Mesmo em um reality, saúde intestinal e qualidade de vida andam juntas — e quanto mais atento ele estiver aos sinais, melhor vai conseguir se cuidar ali dentro", conclui.

