Especialista aponta cuidados na perda de peso de Yasmin Brunet: 'Inflamação crônica'

Nesta semana, Yasmin Brunet usou suas redes sociais para contar que perdeu 20 kg com um processo de emagrecimento após o tratamento para lipedema

No dia 14 de julho, Yasmin Brunet (37) usou suas redes sociais para falar sobre o seu processo de emagrecimento. A modelo emagreceu cerca de 20 kg após iniciar o tratamento para o lipedema, diagnosticado depois de sua participação na 24ª edição do BBB. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora digital destacou que o fato de estar cuidando do diagnóstico contribuiu com a mudança.

"Emagreci uns 20 kg cuidando do meu lipedema e, principalmente, da minha saúde. Foi um processo de autocuidado, consciência e amor-próprio. Se eu consegui, você também consegue. Cuide do seu corpo. Ele é sua casa", escreveu na legenda da publicação.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Yamada explica que pessoas com o mesmo diagnóstico de Yasmin Brunet devem seguir uma série de cuidados durante o processo de emagrecimento. "A alimentação tem um papel central no manejo do lipedema. Como se trata de uma condição com componente inflamatório, o objetivo principal não é só o emagrecimento, mas reduzir a inflamação crônica, melhorar a circulação e ajudar a controlar sintomas como dor, inchaço e sensação de peso nas pernas e braços", diz.

O nutricionista aponta que uma alimentação anti-inflamatória é uma dieta baseada em alimentos naturais, rica em nutrientes, antioxidantes e gorduras boas: "Ela ajuda a modular processos inflamatórios no corpo e, no caso do lipedema, pode fazer uma diferença significativa no conforto e na qualidade de vida". A seguir, o especialista lista quais alimentos devem estar na dieta:

Frutas vermelhas (morango, amora, mirtilo): ricas em antioxidantes que combatem a inflamação.

Vegetais verdes escuros (espinafre, rúcula, couve): fontes de magnésio e fibras, importantes para a circulação;

Peixes ricos em ômega-3 (salmão, sardinha, atum): anti-inflamatórios naturais;

Azeite de oliva extravirgem: rico em gorduras boas com efeito protetor;

Abacate, nozes, castanhas e sementes (chia, linhaça): ajudam a reduzir inflamações e controlar o apetite;

Chá-verde e cúrcuma (açafrão-da-terra): têm ação anti-inflamatória e antioxidante;

Leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico): boas fontes de proteína vegetal e fibras;

Água: Hidratação é fundamental para melhorar a retenção de líquidos e auxiliar o sistema linfático.

Além disso, Bruno Yamada reforça que há outros alimentos que devem ser evitados, como açúcar refinado e doces industrializados, ultraprocessados (biscoitos, salgadinhos, fast food), gorduras trans (margarina, produtos com gordura vegetal hidrogenada), refrigerantes e bebidas alcoólicas, e farinhas refinadas (pães e massas brancas). "Esses alimentos estimulam a inflamação, aumentam a retenção de líquidos e podem piorar o inchaço e a dor", acrescenta.

"A pessoa com lipedema não precisa de uma “dieta da moda” ou super restritiva, mas sim de uma alimentação funcional e personalizada, que reduza a inflamação e ajude a manter o corpo mais leve, ativo e com menos dor. O emagrecimento será consequência desse cuidado consistente", finaliza sobre o caso da ex-BBB.

