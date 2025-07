Especialista aponta após discussão de Neymar Jr. com torcedor: 'Estresse psicológico contínuo'

O jogador Neymar Jr. acabou se envolvendo em uma discussão com um torcedor após o Santos perder para o Internacional na Vila Belmiro

O jogador de futebol Neymar Jr. (33) acabou ficando irritado no fim da partida do Santos contra o Internacional na quarta-feira, 23. Após o seu time perder na Vila Belmiro, o atleta foi tirar satisfações com um torcedor que estava criticando o desempenho e a partida.

Neymar Jr. se pronunciou nas redes sociais e disse: "No calor da emoção é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta… e eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo, ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não e tem total direito de vaiar! O que ele não pode fazer é me ofender, do jeito que ele me ofendeu", afirmou.

O que diz a psicóloga?

A CARAS Brasil conversa com Lilian Vendrame, psicóloga e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP , que avalia a atitude envolvendo o jogador de futebol.

"Vamos olhar primeiramente pelos dois lados. Existe um jogador que está ali, sendo pressionado, com os nervos à flor da pele. Por outro lado, também tem o torcedor frustrado com o que está acontecendo. Foi um momento em que os dois estavam nervosos e acabaram tendo essa briga. Quando a gente está mais nervoso, fica mais agressivo, muito mais impulsivo e raivoso também", declara.

O jogo pode desperar nervosismo?

Segundo a psicóloga, o sistema nervoso fica em alerta constante durante esses eventos, é como se o corpo e a mente estivessem o tempo todo se defendendo. Isso pode gerar impulsividade, irritabilidade e reações mais agressivas, mesmo em pessoas que, fora daquele contexto, são mais controladas.

"É um estresse psicológico contínuo que desgasta e afeta o comportamento. O torcedor também pode ficar bastante reativo. A emoção intensa envolvida no jogo, somada a expectativas, frustrações e identificação com o time ou jogador, pode ativar reações impulsivas", finaliza ao analisar sobre o jogador Neymar.

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO JOGADOR DE FUTEBOL NEYMAR JR NAS REDES SOCIAIS: