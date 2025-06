Especialista analisa quadro de depressão pós-parto de Viih Tube: 'Período de maior risco'

No último sábado, 21, Viih Tube usou suas redes sociais para compartilhar mais detalhes de seu diagnóstico de depressão pós-parto em abril de 2023

Em abril de 2023, Viih Tube (24) viu sua vida mudar completamente com o nascimento de Lua, fruto de seu relacionamento com Eliezer (35). Apesar do grande entusiasmo com a chegada de sua primogênita, a influenciadora digital foi diagnosticada com depressão pós-parto. No último sábado, 21, a ex-participante do BBB 21 usou suas redes sociais para falar sobre sua saúde mental.

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafaela Schiavo explica que a diferença entre a depressão comum e a depressão pós-parto, também chamada de depressão perinatal, está no momento em que ela ocorre. "Os sintomas são os mesmos, não mudam. O que diferencia é o período em que esse quadro se manifesta", destaca.

"No caso da depressão perinatal, ela ocorre durante a gestação ou após o parto. O que muda também são os fatores de risco envolvidos. Há uma crença equivocada de que toda mulher está plena e feliz nesse período. Muita gente acredita que ser mãe é o maior sonho da mulher, então ela só pode estar feliz", acrescenta.

"Mas não é assim. A ciência já mostrou que o período de maior risco para o desenvolvimento de transtornos mentais na vida de uma mulher é justamente o perinatal. Não é um período de plenitude, como muitos pensam. Por isso, precisamos cuidar dele com atenção", finaliza.

A psicóloga perinatal ainda faz uma série de recomendações para mulheres que enfrentam o mesmo que a influenciadora digital: "Mulheres que enfrentam sintomas de depressão devem buscar ajuda de um psicólogo perinatal. Esse profissional vai avaliar se a depressão é leve, moderada ou grave. Nos casos leves, a indicação é apenas de psicoterapia".

"Podemos, inclusive, utilizar técnicas específicas como o pré-natal psicológico. Se a depressão for moderada a grave, além da psicoterapia com um psicólogo perinatal, será necessário também o acompanhamento medicamentoso, feito por um médico psiquiatra", conclui.

