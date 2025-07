Especialista analisa perda de peso de Bruna Unzueta por medicamentos: ‘Processo’

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista Mariane Alves analisa o uso de medicamentos para perda de peso da influenciadora Bruna Unzueta

A apresentadora e influenciadora digital Bruna Unzueta (32) revelou em post no Instagram que perdeu 16 quilos em seis meses após descobrir que estava com obesidade de grau 1. O alerta veio após um check-up completo que indicou alterações hormonais e metabólicas.

“Eu estava com obesidade de grau 1, o que é muito perigoso,” contou a apresentadora. “Isso acendeu um alerta. Comecei a treinar com personal e fazer acompanhamento com endocrinologista e nutricionista. Também iniciei a aplicação de uma medicação com agulha, que me ajudou no processo de emagrecimento.”

Bruna também revelou que sofre com compulsão alimentar e realiza um acompanhamento psicológico, além do tratamento com psiquiatra. Segundo a influencer, a recomendação das médicas foi o uso de remédios para auxiliar na perda de peso em conjunto com uma mudança completa de rotina.

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista Dra. Mariane Alves fala sobre o uso de remédios para emagrecimento, a importância do acompanhamento psicológico e o possível “movimento rebote”: “É importante entender que o Mounjaro ajuda no processo, mas não trata a causa raiz do ganho de peso”, explicou a profissional.

Mariane Alves ressalta que o uso da medicação, assim como utilizado por Gominho, deve estar inserido em um plano de cuidados contínuos, que envolve reeducação alimentar, atividade física regular, apoio psicológico e sono de qualidade. Além disso, ela pontua que o acompanhamento nutricional é fundamental também para a manutenção da massa muscular durante a perda de peso e controle dos efeitos colaterais gerados pela medicação.

No caso de Bruna, o tratamento farmacológico da influencer veio acompanhado de novos hábitos saudáveis, como treinos personalizados, dietas responsáveis e uma mudança no psicológico. No começo, a influenciadora relatou ter sentido dificuldade para gostar da nova rotina: "Quando você começa a ver resultado, você vai. Me senti um foguete. [...] A partir de janeiro comecei a treinar e mudar minha alimentação. Comecei a buscar hábitos diferentes, estou com uma personal trainer e uma nutricionista. Foi transformador, voltei a me amar, me enxergar com carinho”.

Segundo a nutricionista, o efeito rebote é comum e esperado, especialmente quando o tratamento não é acompanhado por mudanças consistentes no estilo de vida. Mariane lembra que, para manter o peso, é preciso também aceitar que a alimentação saudável será crucial: “Quando o paciente suspende o medicamento sem ter mudado seus hábitos de forma sustentável, o reganho é uma consequência bastante provável”.

Mariane explica que sem o suporte farmacológico, o corpo pode, naturalmente, voltar a buscar recuperar o peso perdido. Isso pode acontecer tanto por mecanismos fisiológicos quanto comportamentais e que a simples voltar a comer como antes, mesmo que sem exageros, já pode ser suficiente para o peso subir novamente.

“O medicamento não substitui mudanças de comportamento, ele potencializa os resultados quando essas mudanças já estão em curso,” completa.

