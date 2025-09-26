Especialista analisa caso de Michael Chiarello e alerta para riscos: ‘A forma mais grave’

O chef Michael Chiarello, apresentador do Food Network, faleceu em 2023 após sofrer um choque anafilático, reação alérgica grave e potencialmente fatal que pode se desenvolver de maneira rápida e inesperada. O episódio chama atenção para um problema que muitos conhecem apenas de forma superficial: a anafilaxia.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica alergista e imunologista Brianna Nicoletti explica com clareza o que caracteriza essa reação: “Choque anafilático, ou anafilaxia, é a forma mais grave de reação alérgica. Trata-se de uma reação de hipersensibilidade sistêmica, rápida e potencialmente fatal, que envolve múltiplos órgãos e pode levar à queda brusca da pressão arterial, obstrução das vias aéreas e falência circulatória se não for tratada imediatamente.”

Os sinais de alerta, segundo Nicoletti, podem aparecer de maneiras diferentes em cada pessoa, e nem todos os sintomas precisam estar presentes ao mesmo tempo. “Pele e mucosas: urticária, inchaço (edema de lábios, língua, pálpebras), vermelhidão. Respiração: falta de ar, chiado no peito, aperto na garganta, rouquidão, tosse persistente. Circulação: tontura, desmaio, palpitação, queda de pressão. Gastrointestinais: dor abdominal, vômitos, diarreia. Neurológicos: sensação de morte iminente, agitação. O mais importante: não precisa ter todos os sintomas. A combinação de sinais cutâneos + respiratórios ou cardiovasculares já é altamente sugestiva.”

Para diferenciar uma reação alérgica comum de um episódio de risco, a especialista esclarece: “Reação comum: geralmente restrita a pele e mucosas (ex: coceira, urticária, inchaço leve). Não há risco imediato de vida. Anafilaxia: envolve sistema respiratório e/ou cardiovascular, com risco vital. Pode começar como uma ‘alergia simples’ e evoluir rapidamente.”

O caso de Michael Chiarello reforça a importância de atenção constante para alergias conhecidas e desconhecidas. Profissionais de saúde alertam que, diante dos primeiros sinais de anafilaxia, a procura imediata por atendimento médico e o uso de medicação apropriada, como adrenalina autoinjetável, podem ser decisivos para salvar vidas.