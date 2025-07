Especialista analisa atitude do Padre Marcelo Rossi que emocionou Lexa: 'Independente das circunstâncias''

Padre Marcelo Rossi dividiu opiniões após atitude envolvendo o luto de Lexa

O Padre Marcelo Rossi (58) deixou uma mensagem de esperança para a cantora Lexa (30) no Domingo Legal (SBT) neste domingo, 6. Durante participação no game show Passa ou Repassa, o religioso abraçou a funkeira e a fez uma observação em referência à perda de sua primeira filha, Sofia, fruto do casamento com o ator Ricardo Vianna (32). A menina morreu no dia 5 de fevereiro, dias após o nascimento.

"Você sabe, né? Vai chegar a hora de ter novamente, tá? E vai até o fim", disse o padre. Em seguida, a funkeira abaixou a cabeça e começou a chorar na bancada do programa. O momento emocionou a todos presentes no estúdio e dividiu opiniões nas redes sociais. Determinado grupo apontou que o Padre teria sido incoerentes ao confortar a intérprete de Aquecimento da Lexa.

CARAS Brasil entrevista a psicóloga Larissa Fonseca para entender o corportamento de Rossi diante de um momento delicado em que a cantora enfrenta. Segundo a especialista, ele a alertou para o futuro refleto de alegrias.

"A fala do padre Marcelo foi um gesto que tocou em algo essencial: a esperança. Ele acolheu a dor da Lexa sem tentar corrigi-la. Não minimizou, não desviou, apenas ofereceu uma possibilidade de futuro. E isso, para quem está em luto, é profundamente transformador. A sociedade tenta não falar sobre, não se recordar e esconder a lembrança mas isso apenas tampa mais a dor da pessoa, sentindo quase como se não se importasse ou se ela nao pudesse sentir", analisa.

"Ele a ofereceu esse espaço, independente das circunstâncias ela pode vivenciar a dor. Somos humanos e por isso, temos emoção. Muitos acreditamos que é uma vergonha demonstrar sentir, chorar, sofrer e mostrar o que sentimos", acrescenta.

Ainda segunda a psicóloga, o padre se tornou, por instantes, uma figura que ajuda o outro a não desabar. E isso acontece não só pelas palavras, mas pela forma como ele olhou, pelo toque, pelo tempo que ele deu para a emoção existir ali.

"Tudo isso cria um espaço seguro, onde a dor pode se expressar com dignidade. Quando ele diz “vai chegar a hora de ter novamente”, ele não está prometendo nada concreto, mas está oferecendo um lugar simbólico onde a vida continua sendo possível. E, às vezes, é só disso que alguém precisa para começar a se reconstruir", finaliza a psicóloga.