  2. Especialista alerta sobre uso de chupetas para adultos após vídeo de Ary Fontoura: 'Problemática'
Bem-estar e Saúde / NOVA TENDÊNCIA?

Especialista alerta sobre uso de chupetas para adultos após vídeo de Ary Fontoura: 'Problemática'

Nesta quarta-feira, 13, Ary Fontoura publicou um vídeo ironizando uma nova tendência que tem viralizado nas redes sociais: o uso de chupetas para adultos

Cintia Castro e Júlia Wasko
Publicado em 13/08/2025, às 15h30

Publicado em 13/08/2025, às 15h30

A especialista falou sobre os riscos do uso de chupetas para adultos - Reprodução/Instagram
Na manhã desta terça-feira, 13, Ary Fontoura (92) surpreendeu os internautas ao publicar um vídeo ironizando uma nova tendência que tem ganhado ainda mais força entre os chineses. Nas redes sociais, inúmeras pessoas têm compartilhado o uso de chupetas para adultos. O motivo? O utensílio seria um mecanismo para ajudar no estresse, aliviar a ansiedade e uma forma de conforto emocional.

"Não é uma loucura, gente? Usar chupeta para tirar o estresse. É a criança virando adulto, é o adulto virando criança. Onde é que vai parar isso? Alexa, dispara um meteoro na Terra!", disparou em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram.

Em entrevista à CARAS BrasilCintia Castro explica que o uso de uma chupeta por adultos não é algo normal. "Mas é um símbolo da busca por conforto em tempos difíceis, refletindo uma tensão entre o desejo de retornar ao estado infantil e a necessidade de enfrentar as realidades da vida adulta, indicando uma carência emocional que precisa ser trabalhada e entender qual parte de sua vida está pedindo atenção", diz.

"O uso de chupetas por adultos é, na verdade, uma abordagem problemática e muitas vezes contraproducente. Embora algumas pessoas possam encontrar conforto em objetos que evocam a infância, essa prática pode ser um sinal de regresso psicológico e uma fuga dos desafios da vida adulta", acrescenta.

A psicanalista ainda reforça que a infantilização, por outro lado, pode levar a uma série de consequências negativas, como a diminuição da capacidade de enfrentar problemas de forma saudável e o agravamento do próprio mal-estar emocional.

"A prática de recorrer a comportamentos infantis, como usar uma chupeta, pode ser vista como uma forma de evitar o enfrentamento de questões emocionais mais profundas, resultando em um ciclo vicioso, onde a pessoa se torna cada vez mais infantilizado", conclui.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ARY FONTOURA

Leia também: Ary Fontoura terá sequelas? Especialista explica recuperação após diagnóstico

Cintia Castro (CCM 6.319.783-9) é Psicanalista e Psicoembrióloga pelo IBCP Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise. Especialista em Análise Psico-comportamental, Linguagem Facial e Corporal e Análise Comportamental Corporativa pela Gescon Treinamento e Consultoria. ABA pela CBI of Miami, Mindfulness pelo Instituto Carla Fragomeni. É palestrante e autora da trilogia: "O Meu Filho é Autista, e Agora?", "O Meu Aluno é Autista, e Agora?" e "O Meu Colaborador é Autista, e Agora?" publicada pela Editora Leader. Idealizadora de Jogos Terapêuticos para desenvolvimento em uso clínico, doméstico e corporativo pela Editora Leader; Coautora do livro "Mulheres na Liderança", do Selo Série Mulheres reconhecido em mais de 172 países e Coautora do livro "Coaching" pela Editora Leader. @cintiacastropsicanalista

