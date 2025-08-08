Especialista alerta sobre uso de anabolizantes de Gizelly Bicalho: 'Prejuízos podem ser permanentes'

Nesta semana, Gizelly Bicalho confessou em suas redes sociais que sofreu com uma série de efeitos colaterais após o uso indevido de anabolizantes

Nesta semana, Gizelly Bicalho (33) contou mais detalhes dos perrengues enfrentados em seu processo em busca do "corpo perfeito". Em seu perfil do Instagram, a ex-participante do Big Brother Brasil e A Fazenda admitiu que sofreu com sérios efeitos colaterais por conta do uso indevido de anabolizantes. "Eu tomei bomba e o meu corpo saiu disso para isso em quatro meses. Eu usei GH e stano. A consequência da bomba foi cabelo caindo e o rosto desse jeito, cheio de espinha", lamentou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Yamada explica que os efeitos colaterais são muito comuns, especialmente quando o uso de anabolizantes acontece sem acompanhamento médico e sem a realização de exames regulares.

"O risco aumenta ainda mais quando a compra é feita no mercado informal, sem receita médica. Nesses casos, não há qualquer garantia sobre a qualidade do produto e, em muitos episódios, nem mesmo certeza de que a composição é realmente a anunciada. Isso abre espaço para substâncias adulteradas ou misturadas, potencializando os danos à saúde", diz.

"Os problemas mais comuns vão muito além da estética: alterações hormonais severas que podem causar queda de cabelo, mudança na voz, aumento de pelos, acne, alterações de humor e até depressão. Há ainda riscos sérios para o coração e sistema circulatório, como aumento da pressão arterial e alterações no colesterol, além de sobrecarga do fígado e dos rins", acrescenta.

O nutricionista ainda destaca que o grande ponto está em pessoas que buscam resultados rápidos, sem medir o custo disso para a saúde. "Alguns prejuízos — principalmente os hormonais e hepáticos — podem ser permanentes, mesmo depois de parar o uso. Ou seja, o resultado imediato pode se transformar em um problema para a vida toda", finaliza sobre o caso da influenciadora digital.

