Especialista alerta sobre segunda gravidez de Gabi Luthai e Teo Teló: 'Isso é muito frequente'

Na última quinta-feira, 24, Gabi Luthai (32) e Teo Teló (38) anunciaram que estão à espera do segundo filho. Os pais de Pietro, de 1 ano e três meses, emocionaram os fãs com a confirmação. Vale lembrar que, em março de 2024, a cantora fez um desabafo sobre o diagnóstico de depressão no início de sua primeira gestação, seguido de uma perda gestacional de gêmeos.

"Foi um processo difícil, mas quando tive a informação de que eram gêmeos e o bebê não evoluiu, já estava em um espaço mental equilibrado para racionalizar as informações. No começo da gestação, fiquei muito emocional", disse ao Gshow.

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafaela Schiavo explica que os diagnósticos de sintomas de depressão durante a gestação são frequentes. "Mas não são comuns. A gente vai ter 25% das mulheres grávidas com sintomas de depressão. Isso significa que, a cada quatro grávidas, uma vai apresentar esses sintomas. O sintoma de depressão é mais frequente no terceiro trimestre de gestação do que no começo", diz.

A psicóloga perinatal destaca que o fato de ter enfrentado um aborto espontâneo pode provocar alterações emocionais significativas em uma próxima gestação: "Então, é um fator de risco. Quando uma mulher tem uma perda no período perinatal, é importante que, ao planejar uma nova gestação, ela procure um profissional da saúde mental, como é o caso do psicólogo perinatal".

"Caso ela venha a engravidar sem planejamento, é importante que, ao descobrir, ela procure um profissional da psicologia perinatal também, porque as chances são muito elevadas de ela apresentar alguma alteração emocional significativa, por conta do medo de que aconteça novamente uma perda. Então, é importante esse acompanhamento psicológico, porque isso é muito frequente", finaliza sobre o caso da cantora.

