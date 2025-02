Especialista alerta sobre saúde mental de Isabelle Nogueira após fim de namoro: 'Agravar'

Ex-BBB Isabelle Nogueira é alvo de ataques após terminar namoro com Matteus Amaral

Isabelle Nogueira (32) anunciou término com Matteus Amaral (28) após quase um ano de relacionamento. A ex-BBB, no entanto, está sendo alvo de uma onda de ataques por parte de haters e fãs do antigo casal que não aceitam o fechamento de ciclo.

Os dois se conheceram durante o BBB 24 e engataram romance nas duas últimas semanas do reality show da Globo. Em entrevista à CARAS Brasil. a psicóloga Dra. Leninha Wagner diz que o fim do namoro é algo compreensível dentro da psicilogia.

"Relacionamentos iniciados em contextos intensos, como o confinamento de um reality show, tendem a gerar vínculos profundos rapidamente, mas também enfrentam desafios ao serem transportados para a realidade externa. O término, especialmente após quase um ano de relacionamento e sob grande exposição pública, pode provocar sentimentos de luto emocional, frustração, insegurança e até crises de identidade", explica.

"A expectativa do público sobre a relação pode tornar o processo de aceitação e superação mais difícil, pois a pessoa não lida apenas com suas emoções, mas também com a pressão externa. O fim de um relacionamento significativo pode gerar questionamentos internos sobre autoestima, futuro e capacidade de se vincular novamente, o que, sem um suporte emocional adequado, pode levar a quadros de ansiedade e tristeza prolongada", complementa.

Isabelle deve ficar em alerta sobre as reações que os ataques podem provocar na sua saúde mental. Segundo a especialista, a influenciadora vive um momento delicado que pode desencadear uma quadro grave de impacto no corpo.

"Podem ser altamente prejudiciais à saúde mental. Comentários ofensivos e cobranças excessivas podem gerar sentimentos de culpa, vergonha e injustiça, além de aumentar a vulnerabilidade emocional da pessoa que já está em um momento delicado. Em casos mais graves, esse tipo de hostilidade pode desencadear ou agravar transtornos psicológicos, como ansiedade social, depressão, estresse pós-traumático e transtornos de humor. Além disso, a superexposição a discursos negativos pode levar a comportamentos de retração social, isolamento e medo de interações futuras, comprometendo a qualidade de vida e a percepção de segurança no próprio ambiente digital e real", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ISABELLE NOGUEIRA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ISABELLE 🏹 (@isabelle.nogueira)

