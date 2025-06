Especialista alerta sobre riscos de novo procedimento de Gretchen: 'Complicações'

Em conversa com a CARAS Brasil, a biomédica Mariana Eclissée alerta sobre os novos procedimentos que Gretchen realizou; saiba mais

Gretchen realizou há algumas semanas novos procedimentos estéticos e também aproveitou para rebater o uso de filtros nas redes sociais. Ela revelou que fez duas aplicações e afirmou que estava "de cara limpa": “Comecei um novo programa. Fizemos hialuronidase e radiesse, e por enquanto, é só! Olha como meu rosto ficou fininho. Tô sem filtro, como vocês estão vendo". Em conversa com a CARAS Brasil, Mariana Eclissée, biomédica, explicou os riscos deles e contou para que se usa cada uma das substâncias.

Segundo a profissional, todo procedimento oferece algum risco. No caso de pacientes que já aplicaram alguma substância anteriormente, existe um cuidado maior: "Quando se fala em estética, tudo precisa ser muito bem avaliado e com muito critério. Quem já passou por procedimentos anteriores com preenchedores permanentes, por exemplo, podem ter reações diferentes, até complicações sérias. Por isso é fundamental que o profissional conheça o histórico do paciente, e que o paciente não esconda nenhuma informação, pois o especialista precisa saber exatamente o que foi usado e quando foi usado, antes de iniciar qualquer novo protocolo."

O que é Hialuronidase e Radiesse?

Mariana também explica o que seriam esses novos procedimentos que Gretchen contou que realizou: " Hialuronidase é uma enzima usada para "retirar" o preenchimento com ácido hialurônico . No mercado da estética ela é muito usada para dissolver o ácido e fazer remoção de preenchimentos malsucedidos, acumulo de produtos ou produto mal posicionado. J á a Radiesse, é um bioestimulador de colágeno, tendo como base a hidroxiapatita de cálcio. Diferente do ácido hialurônico, ele não tem poder de preencher, ele estimula o próprio corpo a produzir colágeno, o qual acaba melhorando a firmeza da pele."

O rosto fica mais fino?

A rainha do rebolado também afirmou que seu rosto estava mais fino. A biomédica explicou se o efeito corresponde aos produtos: "Depende da finalidade e da projeção que o profissional quer com base nas queixas do paciente. Muitas vezes a paciente tinha excesso de preenchedores em locais que deixavam o rosto com aspecto “pesado” e mais “cheio”, com o uso da hialuronidase esse preenchedor e dissolvido, o que acaba voltando a forma normal do rosto. No caso do Radiesse, ele vai melhorar a firmeza da pele, o que pode dar a impressão de um rosto mais fino e elegante."

Por fim, Mariana Eclissée fala sobre o novo movimento que a estética tem passado: "O que a Gretchen está fazendo diz muito sobre a nova fase da estética. Durante anos, os rostos foram marcados por excessos, traços apagados e volumes artificialmente criado e até expressões congeladas. Ela não está apenas mudando o rosto, está voltando para si mesma, devolvendo leveza e afinamento e redescobrindo seus traços… Mais do que uma tendência, a naturalidade virou um movimento. Um código silencioso que separa o exagero da elegância."



