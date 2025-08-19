Especialista alerta sobre recuperação de Faustão: 'Não se trata apenas de ganhar ou perder peso'

Na última segunda-feira, 18, Faustão recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue internado para reabilitação física e nutricional

Na última segunda-feira, 18, um novo boletim médico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou que Faustão (75) recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Internado desde maio para tratar uma infecção bacteriana aguda com sepse, além de passar por um transplante de fígado e um retransplante renal, o apresentador segue em recuperação na unidade hospitalar, realizando reabilitação física e nutricional.

"O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional", informou o Hospital Albert Einstein em nota enviada à revista Quem.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Yamada explica que a reabilitação nutricional é um processo voltado para restaurar a saúde e o equilíbrio do corpo por meio da alimentação adequada. "Não se trata apenas de ganhar ou perder peso, mas de corrigir deficiências nutricionais, melhorar a absorção de nutrientes e reconstruir a massa muscular e a energia que muitas vezes foram perdidas em situações de doença, tratamento médico, transtornos alimentares ou até mesmo dietas muito restritivas", destaca.

"Em casos específicos, como na recuperação de cirurgias, a demanda e a necessidade de nutrientes são ainda maiores para que o corpo consiga cicatrizar, regenerar tecidos e retomar suas funções. Se o organismo não recebe esses nutrientes, todo o processo de recuperação pode ficar comprometido", acrescenta.

O nutricionista reforça que o principal objetivo da reabilitação nutricional é devolver ao corpo os nutrientes necessários para que ele volte a funcionar bem em todas as áreas: "Metabolismo, imunidade, disposição física e até saúde mental. É um trabalho gradual, que exige acompanhamento profissional para ser feito de forma segura, respeitando o momento e as necessidades individuais de cada pessoa", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também: Faustão recebe alta da UTI; veja novo boletim médico