Especialista alerta sobre luta contra a depressão de Eduardo Sterblitch: 'Pensamentos negativos'

Na última quinta-feira (16), durante sua participação no Papo de Segunda, do GNT, Eduardo Sterblitch (38) revelou mais detalhes de sua luta contra a depressão. O ator confessou que buscou acompanhamento psicológico após apresentar pensamentos envolvendo a sua morte. No ar em Garota do Momento como Alfredo Honório, o artista ainda destacou que o uso de bebidas alcoólicas potencializava esses impulsos.

Em entrevista à CARAS Brasil, Cintia Castro explica que a depressão é uma doença séria, silenciosa e muito mais comum do que as pessoas pensam. "Não é 'preguiça', 'fraqueza emocional'. É uma dor que não se vê nos exames, mas pesa no corpo, na mente e na vida. As pessoas sentem uma tristeza profunda, constante, que não melhora com o tempo", diz.

"Coisas que antes davam prazer deixam de fazer sentido e ela não escolhe idade, gênero ou classe social. É uma tristeza que não passa com um 'vai dar tudo certo' ou um passeio ao sol. A pessoa sorri por fora, trabalha, conversa, mas por dentro está aguentando firmemente para não desmoronar", acrescenta.

Em seu relato, Eduardo Sterblitch contou que procurou ajuda médica e terapêutica após começar a ter pensamentos envolvendo sua morte. O ator explicou que não pensava em se matar, mas que visualizava uma vida sem a sua presença. À CARAS Brasil, a psicanalista explica que esse é um relato comum entre pessoas com depressão.

"Não significa necessariamente desejo de morrer, mas sim um profundo cansaço emocional, sensação de vazio ou falta de sentido na vida. O caso do ator e humorista Sterblitch é relevante porque demonstra que, quando pensamentos negativos se tornam recorrentes, o caminho é ter maturidade para falar sobre o que se sente e procurar ajuda especializada. Muitos têm vergonha de assumir que precisam de ajuda e cuidado, mas o que importa é simplesmente a vida", finaliza sobre o caso do ator.

