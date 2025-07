Especialista alerta sobre introdução alimentar de filha de Luan Santana: 'Mudança radical'

Na última terça-feira, 1, a filha de Luan Santana e Jade Magalhães deu início a uma nova etapa em seu desenvolvimento com a introdução alimentar

Na última terça-feira, 1, Jade Magalhães (31) chamou a atenção dos fãs ao compartilhar uma foto de Serena, sua filha de apenas seis meses, comendo banana. A criança, fruto de seu relacionamento com Luan Santana (34), entrou em uma nova etapa de seu desenvolvimento com a introdução alimentar. No dia seguinte, a mãe publicou que na semana que vem a pequena já contará com a alimentação composta por frutas e almoço.

Em entrevista à CARAS Brasil,Bruno Yamada explica que a introdução alimentar é o processo de oferecer os primeiros alimentos sólidos para o bebê, geralmente a partir dos 6 meses de idade. Até esse momento, o leite materno (ou fórmula, quando necessário) é o alimento exclusivo.

"A partir dos 6 meses, o bebê já começa a ter uma necessidade nutricional maior — principalmente de ferro — que o leite sozinho não supre. Essa fase é muito importante, porque além de garantir os nutrientes que o bebê precisa para crescer saudável, ela também ajuda a desenvolver o paladar, a coordenação motora (como levar a comida à boca) e os hábitos alimentares que ele vai carregar para a vida", destaca.

O nutricionista ainda reforça que a introdução alimentar é uma das fases mais importantes do desenvolvimento infantil: "É quando o bebê — que até então se alimentava exclusivamente de leite materno, um alimento líquido, quentinho e familiar — passa a ter contato com alimentos sólidos pela primeira vez. Pensando pela ótica da criança, é uma mudança radical: ela deixa de receber algo automático e confortável e começa a lidar com novas texturas, temperaturas, sabores e cores. É uma verdadeira revolução sensorial".

"Do ponto de vista nutricional, essa fase também é fundamental porque o leite materno, apesar de ainda ser muito importante, já não supre todas as necessidades do bebê, como ferro e zinco. A alimentação complementar vem justamente para preencher essa lacuna e garantir um crescimento saudável, desenvolvimento neurológico e fortalecimento da imunidade", acrescenta.

À CARAS Brasil, o especialista aponta que a introdução pode trazer alguns riscos se não for feita com os devidos cuidados. "É justamente por isso que os pais devem estar atentos e bem orientados nessa fase", aponta. A seguir, Bruno Yamada aponta quais são os principais pontos de atenção:

Engasgos: esse é um dos maiores medos dos pais — e com razão. Por isso, é fundamental oferecer alimentos em formatos e texturas adequados para a fase da criança. Por exemplo, uvas devem sempre ser cortadas em 4 partes no sentido do comprimento, o tomate-cereja também deve ser picado ou amassado, e alimentos mais duros, como cenoura crua, devem ser oferecidos cozidos até ficarem bem macios. Também é importante diferenciar um engasgo real do gag reflex, que é uma resposta natural do bebê ao aprender a lidar com pedaços maiores — assusta, mas faz parte do aprendizado. O mais importante é acompanhar de perto a evolução da criança e respeitar sua individualidade. Cada bebê tem seu ritmo, e forçar avanços pode gerar insegurança ou aversão ao alimento. A introdução alimentar deve ser um processo leve, positivo e seguro;

Alergias alimentares: alguns alimentos têm maior potencial alergênico (como ovo, leite, trigo, soja, peixe, etc.). A recomendação atual é que eles sejam introduzidos ainda no primeiro ano de vida, de forma gradual e segura, preferencialmente com orientação profissional;

Contaminação: os cuidados com higiene são essenciais — desde a higienização correta dos alimentos e utensílios até o armazenamento adequado. O sistema imunológico do bebê ainda está em desenvolvimento, então qualquer descuido pode trazer riscos;

Excesso de sal, açúcar e ultraprocessados: nessa fase, o ideal é que a criança tenha contato apenas com alimentos naturais ou minimamente processados. Evitar açúcar, sal e industrializados é essencial para não estimular preferências alimentares prejudiciais desde cedo.

