Especialista alerta sobre introdução alimentar após diagnóstico do filho de Eliezer e Viih Tube: 'Assustar'

Na última quinta-feira, 3, Eliezer (35) usou suas redes sociais para atualizar os fãs a respeito do estado de saúde de Ravi, seu filho de apenas sete meses. A criança, fruto de seu relacionamento com Viih Tube (24), iniciou a introdução alimentar após receber o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca (APLV). Em seus Stories do Instagram, o ex-BBB comemorou que o pequeno não sofreu reações ou inflamações após os primeiros alimentos introduzidos.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Yamada explica que, no caso da alergia à proteína do leite de vaca (APLV), o corpo da criança reconhece as proteínas do leite —como a caseína ou a betalactoglobulina — como invasoras, e começa a reagir a elas. "Essa reação pode acontecer logo após o consumo ou algumas horas depois, e os sintomas vão desde diarreia, vômito e sangue nas fezes até problemas respiratórios e lesões na pele", diz.

"É uma condição que costuma aparecer com mais frequência nos primeiros anos de vida, principalmente após o início da introdução alimentar, como foi o caso do pequeno Ravi. Apesar de assustar no começo, com o acompanhamento adequado e ajustes na alimentação, a maioria das crianças consegue superar a alergia com o tempo", acrescenta.

Além disso, o nutricionista destaca que os riscos da alergia à proteína do leite de vaca podem variar bastante de acordo com a intensidade da reação de cada criança: "Nos casos mais leves, os sintomas incluem cólicas, diarreia, refluxo, sangue nas fezes, dermatite e irritabilidade. Já em quadros moderados a graves, podem surgir dificuldades respiratórias, inchaço, vômitos intensos e, em casos mais raros, até anafilaxia, que é uma reação alérgica grave e potencialmente fatal".

"Além dos sintomas imediatos, um risco importante é o comprometimento do crescimento e desenvolvimento da criança, caso a alergia não seja diagnosticada e tratada corretamente. Isso porque o leite é uma fonte importante de nutrientes nessa fase, como cálcio e proteínas — e quando ele precisa ser retirado da dieta, é essencial que haja uma substituição bem orientada", finaliza.

