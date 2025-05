Especialista alerta sobre intolerância de marido de Gretchen: 'Pode atrapalhar bastante'

Na quarta-feira (7), Gretchen protagonizou uma confusão no Power Couple Brasil ao falar sobre a intolerância à caseína de seu marido, Esdras de Souza

Na última quarta-feira (7), Gretchen (65) chamou a atenção dos telespectadores do Power Couple Brasil ao falar sobre a intolerância à caseína de seu marido. Durante o reality show da Record, a artista se irritou com os demais participantes ao contar que alguém consumiu uma bebida que ela havia separado para Esdras de Souza (52). Ciente da condição do companheiro, a cantora ficou incomodada com os demais peões que consumiram o leite de aveia destinado a ele.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Yamada explica mais detalhes da intolerância à caseína: "É uma dificuldade que algumas pessoas têm em digerir essa proteína específica do leite. Diferente da intolerância à lactose, que é causada pelo açúcar do leite, aqui o problema está na proteína mesmo. É importante diferenciar isso de uma alergia, que é uma resposta imunológica mais intensa. A intolerância é mais digestiva, mas ainda assim pode atrapalhar bastante a qualidade de vida se não for bem controlada".

O nutricionista ainda aponta que os sintomas mais comuns são inchaço abdominal, gases, desconforto digestivo, diarreia, náuseas e, em alguns casos, até dor de cabeça ou uma sensação de cansaço depois de comer. "É como se o corpo não lidasse bem com aquela proteína — então ele responde com esse mal-estar. E o pior é que, muitas vezes, a pessoa nem desconfia que o problema está no leite, porque esses sintomas podem aparecer horas depois. Por isso, é importante observar o corpo. Se esses sinais aparecem com frequência depois de consumir leite, pode ser que a caseína seja a causa e vale investigar isso direitinho", reforça.

"Na verdade, não existe uma 'cura' para a intolerância à caseína. É uma condição que costuma ser permanente, porque está ligada à forma como o organismo reage a essa proteína do leite. O principal tratamento é evitar o consumo de alimentos que contenham caseína — como leite, queijos, iogurtes e alguns industrializados que usam derivados do leite na composição. Hoje em dia, tem bastante opção no mercado, então dá para adaptar bem a alimentação com leites vegetais e produtos sem caseína. Em alguns casos, a pessoa até tolera pequenas quantidades, mas isso varia muito de pessoa para pessoa", acrescenta.

Durante o Power Couple Brasil, a artista conversou com os demais participantes sobre o fato de terem consumido o leite de aveia, que ela havia separado para o marido, mesmo cientes da condição. À CARAS Brasil, o especialista indica outras formas de substituir o leite em casos como o de Esdras de Souza. "Hoje existem várias alternativas: leites vegetais (como o de amêndoas, aveia, coco), queijos veganos e até sobremesas feitas sem leite animal. E dá para montar uma alimentação super equilibrada e nutritiva mesmo sem usar nada de leite", conclui.

