Especialista alerta sobre harmonização peniana feita por Rico Melquiades: 'Impacto'

Rico Melquiades revelou procedimento estético íntimo ao comemorar resultado

O influenciador digital Rico Melquiades (34) realizou uma harmonização peniana. A novidade foi compartilhada pelo próprio famoso nas redes sociais ao comemorar o resultado do procedimento feito em uma clínica particular.

"Realizei uma harmonização peniana com hidroxiapatita de cálcio; um bioestimulador de colágeno temporário, com necessidade de complemento a cada 12-18 meses. Resultado imediato no diâmetro e incremento no comprimento de 3 cm, aproximadamente", disse.

CARAS Brasil entrevista a biomédica Mariana Eclissée, que explica detalhes do procedimento estético minimamente invasivo. "Visa melhorar a estética do pênis, trazendo mais proporção, volume e, em alguns casos, também uma pequena melhorada na simetria", conta.

"Na prática, são usadas técnicas como preenchimento com ácido hialurônico ou bioestimuladores, SEMPRE respeitando a anatomia de cada paciente. Tudo é feito com anestesia local", afirma ela, que ainda ressalta os principais objetivos dos pacientes ao buscar pelo recurso.

"O principal objetivo é estético, mas o impacto na autoestima e até na performance sexual são enormes, porque percebemos que homens que se sentem mais seguros com a própria imagem acabam se entregando muito mais nas relações, então pode sim ter reflexo emocional e funcional, mesmo não sendo um tratamento para disfunção", fala.

Diferente do que a maioria das pessoas pode pensar, a harmonização peniana não garante aumento real do pênis. "Não há um crescimento ESTRUTURAL do pênis, como em cirurgias. O que acontece é um ganho REAL de volume e, em alguns casos, de comprimento APARENTE. O resultado visual é bastante significativo, principalmente quando o procedimento é bem indicado e bem feito", explica a profissional.

A harmonização peniana não é definitiva. Segundo a biomédica, é temporária e os efeitos costumam durar de 12 a 18 meses, dependendo do que foi utilizado de produto, do organismo e dos cuidados no pós. Mas é possível e indicado fazer manutenções periódicas para manter os resultados a longo prazo.