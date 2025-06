Especialista alerta sobre depressão profunda de Priscila Fantin: 'Muito preocupante'

Cintia Castro (CCM 6.319.783-9) é Psicanalista e Psicoembrióloga pelo IBCP Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise. Especialista em Análise Psico-comportamental, Linguagem Facial e Corporal e Análise Comportamental Corporativa pela Gescon Treinamento e Consultoria. ABA pela CBI of Miami, Mindfulness pelo Instituto Carla Fragomeni. É palestrante e autora da trilogia: "O Meu Filho é Autista, e Agora?", "O Meu Aluno é Autista, e Agora?" e "O Meu Colaborador é Autista, e Agora?" publicada pela Editora Leader. Idealizadora de Jogos Terapêuticos para desenvolvimento em uso clínico, doméstico e corporativo pela Editora Leader; Coautora do livro "Mulheres na Liderança", do Selo Série Mulheres reconhecido em mais de 172 países e Coautora do livro "Coaching" pela Editora Leader. @cintia_castro_psicanalista