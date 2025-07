Especialista alerta sobre Belo ser chamado de pai pelo filho de Rayane Figliuzzi: 'Pode se abalar'

No último sábado, 26, Rayane Figliuzzi surpreendeu os fãs ao confirmar que seu filho Zion, de apenas três anos, chama Belo de 'papai Marcelo'

No último sábado, 26, Rayane Figliuzzi (26) chamou a atenção dos internautas ao revelar mais detalhes da relação de seu filho, Zion, de apenas três anos, com Belo (51). Em um relacionamento com o cantor desde meados de 2024, a empresária confirmou que a criança chama o padrasto de "papai Marcelo". Nas redes sociais, não apenas os internautas, mas o pai do pequeno também se pronunciou sobre a situação.

"Ele chama (o Belo) de papai Marcelo. Ele tem dois papais, que ele fala para ele. O meu outro papai e meu papai Marcelo (...) A gente quer que a criança sempre esteja muito feliz, contente, entendeu? Então, ter duas mães, dois pais, para mim, é um privilégio. Eu fico muito feliz com esse amor. Ele é maravilhoso, um padrasto incrível", contou ao Portal Leo Dias.

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafaela Schiavo explica que a saúde mental de uma criança pode ficar abalada com mudanças drásticas na dinâmica familiar. "Tudo vai depender também dos fatores de proteção que a criança tem ou não. Se ela tiver mais fatores de risco envolvidos, isso pode afetar sua saúde mental", diz.

"No entanto, se houver mais fatores de proteção, mesmo numa mudança drástica na dinâmica familiar, a criança pode se abalar emocionalmente, mas isso não vai afetar no sentido de ela desenvolver algum transtorno mental ou algo nesse sentido", acrescenta.

A psicóloga perinatal ainda reforça que não há um conceito tradicional de família: "A família é construída por pessoas que têm laços afetivos, pessoas muito próximas, que compartilham desses laços. Não necessariamente vamos considerar família como pai, mãe e filhos. Podemos considerar família como mãe e mãe, pai e pai".

"Hoje, também vemos essas novas configurações familiares, além de a mãe estar com um novo parceiro, o pai estar com uma nova parceira (...) Se a criança se sente bem afetivamente, confortável nesse tipo de relação, não há problema nenhum em ela ter um pai biológico e um pai que ela considera como pai por estar morando com ela. A criança consegue discernir isso após uma certa idade também", finaliza sobre o caso da empresária.

