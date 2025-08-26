Especialista alerta para riscos da alimentação de Virginia Fonseca com 20 ovos ao dia: 'Sobrecarga'

Na última segunda-feira, 25, Virginia Fonseca compartilhou em suas redes sociais mais detalhes de seu almoço pós-treino, incluindo dez ovos

Na última segunda-feira, 25, Virginia Fonseca (26) surpreendeu os fãs ao mostrar sua alimentação pós-treino. Em seus Stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou seu prato com dez ovos cozidos, feijão, arroz, frango grelhado e salada. Desde o ano passado, a apresentadora incluiu os ovos cozidos em sua dieta, chegando a comer até 20 ovos por dia.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Yamada explica que uma dieta baseada em 20 ovos por dia pode trazer alguns pontos positivos, mas também muitos riscos. "Entre os prós, os ovos são alimentos ricos em proteínas de alto valor biológico, vitaminas do complexo B, colina e minerais importantes. Isso pode favorecer a recuperação muscular e a manutenção da massa magra, além de ser uma fonte prática e acessível de nutrientes", diz.

"Por outro lado, os contras precisam ser bem avaliados. O consumo exagerado de ovos pode gerar sobrecarga proteica para os rins em pessoas predispostas, aumentar o risco de desequilíbrios no colesterol em quem já tem alteração metabólica e, principalmente, levar a uma dieta muito monotemática, pobre em variedade. Nosso corpo precisa de diferentes nutrientes, fibras e compostos bioativos que só conseguimos ao diversificar os alimentos", acrescenta.

Além disso, o nutricionista aponta que dificilmente alguém consegue sustentar esse padrão alimentar a longo prazo: "A dieta deve ser equilibrada, variada e prazerosa — e não focada em apenas um único

alimento".

À CARAS Brasil, Bruno Yamada reforça que há riscos em seguir uma alimentação como a da influenciadora digital. "Quando a alimentação fica muito restrita a um único alimento, como no caso de comer 20 ovos por dia, o corpo deixa de receber a variedade de nutrientes que precisa para funcionar bem. Isso pode gerar carência de fibras, vitaminas e minerais presentes em frutas, verduras e outros grupos alimentares", aponta.

"Outro ponto é que um consumo tão alto de ovos pode, em pessoas predispostas, causar alterações no colesterol, sobrecarga renal e até desconfortos digestivos. Além disso, a monotonia alimentar costuma ser difícil de manter a longo prazo e pode levar a uma relação pouco saudável com a comida. Por isso, o ideal é sempre pensar em equilíbrio e diversidade na dieta — os ovos podem, sim, estar presentes, mas dentro de um contexto variado e planejado", conclui.

