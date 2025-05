Especialista alerta para problema capilar de Claudia Raia: 'Pode acontecer em qualquer mulher'

Claudia Raia revelou que sofreu com um problema de saúde bastante comum; em entrevista à CARAS Brasil, Danielle Gitti, especialista em tricologia, alerta

A atriz Claudia Raia, hoje com 58 anos, revelou no passado que sofreu com uma grande queda nos fios de cabelo como uma das consequências do pós-parto. Durante sua participação no programa 'Conexão Vivabem', no ano de 2023, a artista apontou que a perda em grandes quantidades de fios foi por conta de uma condição ligada ao estresse sentido durante o período de gravidez.

À época, sempre bem-humorada, Claudia Raia comentou sobre a situação e sentiu que o quadro começo após o caçula completar três meses de vida:"Comecei a sentir uma peruca caindo do meu cabelo a cada vez que eu escovava ou lavava os fios", confessou.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista Danielle Gitti - farmacêutica Esteta e Tricologista, com mais de 14 anos de experiência na área da saúde, especialista no tratamento de doenças do cabelo e do couro cabeludo - explica o quadro da atriz.

"Existe uma relação bastante conhecida entre alterações hormonais e emocionais durante a gravidez e a queda de cabelo [...] após o parto — ou em momentos de grande estresse durante a gestação — há uma queda abrupta dos níveis hormonais, o que leva uma grande quantidade de fios a entrarem simultaneamente na fase de queda (telógena)", avalia.

A especialista em tricologia lista os motivos que podem contribuir para a queda de cabelo:

Estresse intenso;

Alterações hormonais da gestação;

Parto;

Cirurgias;

Dietas restritivas;

Doenças infecciosas.

UMA QUESTÃO QUE EXIGE ATENÇÃO

Segundo Danielle Gitti, é importante ressaltar que o eflúvio telógeno não leva à calvície permanente, pois ele não afeta o folículo de forma definitiva. Trata-se de uma queda transitória, mas que pode ser bastante angustiante para quem vive esse momento. A especialista reforça que este quadro é bastante comum.

"Estima-se que até 40% a 50% das mulheres podem experimentar algum grau de queda de cabelo após o parto — o chamado eflúvio telógeno pós-parto — embora o eflúvio também possa ocorrer durante a gestação, especialmente em situações de estresse elevado, como parece ter ocorrido com a atriz. Além disso, esse tipo de queda pode acontecer em qualquer mulher submetida a fatores de estresse emocional ou físico intensos, não sendo exclusivo do período gestacional ou pós-parto", declara.

